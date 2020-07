Com a pandemia de covid-19 a alastrar naquela região do planeta, começa a ser cada vez mais provável o adiamento dessa ronda americana, libertando datas no final de outubro para a realização do GP de Portugal.

O início da competição estava previsto para 15 de março, na Austrália, mas a prova foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

Ao todo, já foram canceladas ou adiadas 13 das 22 corridas da temporada, mas os responsáveis do campeonato esperam ter um calendário com 15 a 18 corridas até ao fim deste ano.

A sucessão de cancelamentos abriu a porta à utilização de novos circuitos na segunda metade da temporada do Mundial de Fórmula 1, como o circuito de Mugello ou o Autódromo Internacional do Algarve.

Calendário da Fórmula 1:

3 a 5 julho – Grande Prémio da Áustria – Spielberg

10 a 12 julho – Grande Prémio Steiermark – Spielberg

17 a 19 julho – Grande Prémio da Húngria – Budapest

31 julho a 02 agosto – Grande Prémio de Inglaterra – Silverstone

7 a 9 agosto – Grande Prémio 70 Anos de F1 – Silverstone

14 a 16 de agosto – Grande Prémio de Espanha – Barcelona

28 a 30 de agosto – Grande Prémio da Bélgica – Spa-Francorchamps

4 a 6 setembro – Grande Prémio de Itália – Monza

11 a 13 de setembro – GP Ferrari 1000 – Mugello

25 a 27 de setembro – GP da Rússia – Sochi