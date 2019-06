O campeão mundial estabeleceu um novo recorde no circuito francês, com o tempo de 1.28,319 minutos, batendo o seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) por 289 milésimos de segundo.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) parte para a oitava prova da temporada da terceira posição da grelha, ao terminar a 646 milésimos de Hamilton, ao lado do holandês Max Verstappen (Red Bull), que ficou já a 1,090 segundos do mais rápido.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi apenas o sétimo mais rápido da qualificação.

O antigo campeão mundial teve de abortar a primeira de duas voltas lançadas devido a um problema na caixa de velocidades do seu Ferrari. Na derradeira tentativa, sofreu com o vento que se fez sentir, terminando a 1,480 segundos do britânico.

“Esta não é uma pista fácil. Na última tentativa, vinha a ganhar meio segundo, mas perdi tudo nas últimas curvas devido ao vento”, lamentou, também, o autor da ‘pole position’, Lewis Hamilton.

O piloto britânico foi o mais rápido nos três setores do circuito de Paul Ricard, onde os Mercedes parecem bastante mais eficazes do que todos os rivais, depois das dificuldades sentidas há duas semanas, no Canadá.

O britânico Lando Norris e o espanhol Carlos Sainz garantiram a terceira linha da grelha para a McLaren.

Vettel e o australiano Daniel Ricciardo (Renault), antigos companheiros de equipa na Red Bul, partem da quarta linha.

O francês Pierre Gasly (Red Bull) e o italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) foram os últimos pilotos a garantir o acesso à Q3, a última fase da qualificação, que reúne os 10 mais rápidos da sessão.

O GP de França de Fórmula 1, marcado para domingo, é a oitava prova do campeonato do Mundo.