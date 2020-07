A Fórmula 1 está de regresso a Portugal, diz a Tribuna Expresso. A prova acontecerá no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre os dias 23 e 25 de outubro. Contudo, o anúncio oficial apenas será feito na sexta-feira. A corrida está de volta ao país ao fim de 24 anos, tendo o último GP de Portugal acontecido no Estoril.

A Liberty Media, responsável pelo campeonato do mundo, tem vindo a anunciar várias mudanças no que diz respeito às provas, devido à pandemia da covid-19.

Ao todo, já foram canceladas ou adiadas 13 das 22 corridas da temporada, mas os responsáveis do campeonato esperam ter um calendário com 15 a 18 corridas até ao fim deste ano.

A sucessão de cancelamentos abriu a porta à utilização de novos circuitos na segunda metade da temporada do Mundial de Fórmula 1, como o circuito de Mugello ou o Autódromo Internacional do Algarve.