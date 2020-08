A vitória do piloto da Red Bull começou a desenhar-se nas ‘boxes’, quando os estrategas da equipa se aperceberam que conseguiam poupar os seus pneus comparativamente com o que acontecia com os Mercedes de Hamilton e do finlandês Valtteri Bottas.

Verstappen, que largou da quarta posição da grelha, terminou com o tempo de 1:19.41,993 horas e com 11,326 segundos de vantagem sobre Lewis Hamilton e 19,231 sobre Botas, terceiro classificado.

A primeira metade da corrida, quinta da temporada e disputada pela segunda semana consecutiva no traçado britânico de Silverstone, parecia encaminhar-se para mais um domínio da escuderia germânica.

Mas o desgaste excessivo dos pneus voltou a pregar uma partida à equipa campeã mundial, que se viu forçada a parar duas vezes depois de as borrachas do lado esquerdo dos seus monolugares sofrerem em demasia com a abrasão do asfalto.

Em sentido contrário, Verstappen, que hoje ultrapassou o próprio pai, Jos, em número de grandes prémios disputados na Fórmula 1 (106), conseguiu gerir o desgaste dos seus pneus.