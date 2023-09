Uma fotografia do campeonato português de râguebi ilustra a capa do “Bicentenário do Râguebi: 1823-2023”, um singular livro que presta homenagem visual ao desporto da bola oval (ed. En Exergue, 208 páginas).

“A fotografia selecionada pelo editor francês para ilustrar a capa do livro comemorativo dos 200 anos do râguebi é portuguesa e foi captada no nosso campeonato nacional Divisão de Honra”, escreveu Luís Cabelo, um dos fotógrafos mais reconhecidos na modalidade em Portugal, e presença assídua nos relvados portugueses.

“Registei este momento no dia 14 de dezembro de 2019, no jogo entre CDUL e o Cascais”, explicou numa publicação na página pessoal de Facebook. A cara esmagada é de “Mário Zeballos (Cascais)” e um dos “braços que o envolvem são do nosso capitão, Tomás Appleton (capitão da seleção nacional)”, detalhou Cabelo.

Yvon Rousset, pai do projeto, explicou ao SAPO24 as razões da celebração de dois séculos de paixão contados através de fotografias de corpos a digladiarem-se na disputa da bola (mêlée), pela elegância de uma elevação (touche), no olhar concentrado no momento do pontapé de conversão, compenetrado no instante do passe ou a captura da dor facial e movimentos corporais aquando da placagem.

“O objetivo do livro é celebrar o bicentenário do râguebi através da mostra de fotografias de râguebi, o que é o jogo 200 anos após a sua criação, independente do país e nível”, acrescentou o antigo jogador que se notabilizou no Racing Clube de France, emblema do Top-14, divisão maior gaulesa.

A obra, à venda na Amazon e FNAC, nasceu após “um concurso lançado no Instagram, em junho” do presente ano. “Escolhemos fotografias de todo o mundo (mais de 200), França, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, África do Sul, e também da Índia, Costa Rica, Colômbia, México, Brasil, Bélgica, Espanha, Itália, Países Baixos e Estados Unidos da América”, enumerou.

Três fotógrafos portugueses deram o seu contributo e prestam a sua homenagem ao jogo através da lente: Luís Cabelo, Rui Tenório e Mariana Lancastre. Dos três, Rousset deixa uma “menção especial” a Luís Cabelo, “cuja foto escolhi para capa do livro, e algumas das suas fotos que ilustram os diferentes momentos do râguebi que ele sabe capturar com uma incrível sensibilidade, precisão e rigor”.

“A foto do bicentenário será escolhida por um júri durante o Mundial de râguebi, a 15 de outubro, assim como uma em cada uma das seguintes categorias: homem, mulher, crianças e ambiente”, finalizou Yvon Rousset.