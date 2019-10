Em causa, estava a expulsão do jogador na visita ao Loures, a contar para o Campeonato de Portugal, tendo depois atuado na partida seguinte, em 17 de outubro, para a Taça, na qual anotou o segundo golo da vitória (2-0) do Alverca sobre o Sporting.

A queixa visava aquela utilização considerada irregular pelos ‘leões’ no jogo da terceira eliminatória, que afastou o Sporting, detentor do título, e enviou para a quarta ronda a equipa do terceiro escalão do futebol português.

A Federação Portuguesa de Futebol publicou hoje a lista dos resultados homologados da terceira eliminatória, na qual consta o triunfo do Alverca sobre o Sporting.