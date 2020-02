"Gostaria de felicitar calorosamente o Sporting Clube de Braga pela conquista do Mundialito de futebol de praia, a mais importante competição internacional de clubes nesta vertente. A todos os atletas, treinadores, staff, estrutura, adeptos e sócios do SC Braga deixo uma palavra de grande admiração e gratidão: ao conquistarem pela segunda vez consecutiva o mundial de clubes prestigiaram o vosso emblema, o futebol de praia nacional e Portugal”, referiu Fernando Gomes, numa mensagem divulgada no site da FPF.

O Sporting de Braga bateu os russos do Spartak Moscovo, por 8-3, com Jordan (que bisou), Rafael Padilha, Bruno Xavier, Bê Martins, André Lourenço, Léo Martins e Filipe Silva a apontarem os golos da equipa portuguesa, enquanto pelos russos marcaram Ahmadzadeh, Zemskov e Pavlenko.

“A vossa dedicação, garra e talento servem igualmente de exemplo a todos os jovens desportistas nacionais. Relembro, com orgulho, que muitos dos vitoriosos de hoje ajudaram, em 2019, Portugal a sagrar-se campeão da Europa e do Mundo nesta vertente”, salientou o presidente da FPF.

Fernando Gomes agradeceu ainda a aposta do clube no futebol de praia, frisando que “só com arrojo e competência” se conquistam títulos internacionais.

Com o triunfo de hoje, o Sporting de Braga, que também é campeão europeu, revalidou o título conquistado na época passada, então frente aos italianos do Catania.