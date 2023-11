Em comunicado, a FPF dá conta deste segundo reforço, novamente no valor de 1,5 ME, a este programa destinado à melhoria de infraestruturas, cuja verba inicial era de 7,8 ME, para clubes que ainda não tenham beneficiado deste apoio.

“Até ao momento, foi entregue às associações um montante de 6,89 ME euros para apoiar 193 clubes que apresentaram candidaturas no valor de 22,5 ME. As associações de Lisboa (22), Porto (20) e Braga e Santarém (16 cada) foram as que apresentaram mais candidaturas”, detalha a FPF.

Dos valores já distribuídos, a maior fatia (6,15 ME) destina-se a obras de melhoria de instalações, enquanto os restantes 730 mil euros para a aquisição de carrinhas para o transporte de atletas.

O programa Crescer 2024 foi criado em 2022 pela FPF, em parceria com as associações distritais e regionais, para melhorar e ou requalificar as infraestruturas, tendo em vista o aumento do número de praticantes de futebol e futsal.