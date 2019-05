Dupont, de 27 anos, que já bateu várias vezes o recorde da maior onda surfada por uma mulher, recebeu na quinta-feira a distinção pelo desempenho que teve em 18 de novembro, com uma vaga de 16,15 metros, na praia da região Oeste de Portugal, que ficou internacionalmente conhecida devido à formação de ondas gigantes.

A brasileira Andrea Moller foi uma das ‘estrelas’ da noite na cidade norte-americana de Los Angeles, ao receber o prémio da maior onda na categoria ‘paddle’, em que estabeleceu um novo máximo do livro de recordes do Guinness, com 12,8 metros, com uma onda surfada em Maui, a segunda maior ilha do Havai.