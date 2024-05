Despromovido do circuito mundial no ‘cut’ após a quinta etapa, e à procura do regresso à elite, Frederico Morais voltou a ser eliminado no seu primeiro ‘heat’, tal como tinha ocorrido na primeira prova, também na Austrália, na Gold Coast.

‘Kikas’, que avançou diretamente para a segunda ronda, somou 9,57 pontos (6,07 e 3,5) na quinta bateria, atrás do brasileiro Edgard Groggia (13,1), do norte-americano Dimitri Poulos (10,53) e do havaiano Robert Grilho (10,4), terminando a competição entre os 49.ºs classificados.

Guilherme Ribeiro já tinha sido eliminado na ronda inaugural, entre os 73.ºs colocados.

A presença lusa em Sydney continua em pleno na competição feminina, com Yolanda Hopkins, que se qualificou na quinta-feira para a segunda ronda, fase em que se estreiam Teresa Bonvalot e Kika Veselko.

Na ronda de 32, Yolanda Hopkins vai defrontar a australiana Isabella Nichols, a sul-africana Sarah Baum e a japonesa Amuro Tsuzuki.

Francisca Veselko vai ter pela frente a canadiana Erin Brooks, a norte-americana Kirra Pinkerton e a havaiana Eweleiula Wong, enquanto Teresa Bonvalot vai encontrar a norte-americana Alyssa Spencer, a espanhola Ariane Ochoa e a australiana Rocie Smart.