No Rio de Janeiro, ‘Kikas’ ficou no segundo lugar da oitava bateria da ronda de 32, com um total de 13,64 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,07 e 6,57), atrás do norte-americano Kade Matson (15,23) e superando o brasileiro Alejo Muniz (11,60) e o australiano George Pittar (10,77).

Com a passagem à próxima fase do Saquarema Pro, o tricampeão português (2013, 2015 e 2020) cumpre o objetivo de voltar a competir na elite mundial (Championship Tour), que já disputou em 2017, 2018, 2021 e 2022.

À entrada para o evento no Brasil, o sexto e último das Challenger Series (CS), após a recente prova na Ericeira (Portugal), ‘Kikas’ seguia no terceiro lugar do ranking e, com os pontos acumulados até ao momento na etapa brasileira, já tem lugar entre os melhores do mundo na próxima época.