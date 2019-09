Na quinta ronda, o português elevou a fasquia, terminando com uma pontuação de 13,83, à frente de Ítalo Ferreira (13,7), do costa-riquenho Carlos Munoz (12,73) e de Igarashi (7,53), que contava com o apoio do público japonês.

Na sexta eliminatória, equivalente a meias-finais, Frederico Morais vai reencontrar Slater – que se apurou no segundo lugar do ‘heat’ vencido pelo português — e o compatriota do melhor surfista de sempre Kolohe Andino, número três mundial.

Na outra meia-final defrontam-se o campeão mundial Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e o marroquino Ramzi Boukhiam. Os dois melhores classificados de cada bateria disputarão as medalhas dos Mundiais de 2019.

Miguel Blanco perdeu logo na terceira ronda, na qual terminou em terceiro lugar no seu ‘heat’, com 9,53 pontos, atrás de Medina e do indonésio Rio Waida, confirmando a eliminação nas repescagens, nas quais terminou no mesmo lugar, com 11,33, batido pelo peruano Tomas Tudela e o japonês Shun Murakami.