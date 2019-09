Silas é o treinador que o Sporting pode pagar?, começou por perguntar a jornalista da SIC, Teresa Dimas. Silas foi "o treinador escolhido para liderar este projeto", afirmou Frederico Varandas, adiantando que o clube deu preferência a um "treinador português e com currículo europeu". Perante a insistência sobre outros nomes que tenham estado na lista, o presidente do Sporting revelou que Leonardo Jardim e José Mourinho foram contactados e ambos recusaram.

Antes dos nomes, Varandas afirmou: "Um mostrou que desejava ter projetos em que pudesse lutar pela Champions e outro também recusou mas até me disse 'gabo muito a sua coragem, gabo muito a sua paciência mas eu não estou para aturar um clube de malucos como o Sporting'.

Um clube de malucos?, pergunta a jornalista. "Um clube como o Sporting. E isto é a visão que muitos treinadores têm do Sporting", referiu Frederico Varandas, " e é isto que nós, o universo do Sporting tem de contrariar, porque hoje um treinador não vem só por razões financeiras, vem por razões de estabilidade".

"Mourinho quer abraçar um projeto que lute pelas competições europeias e acha que o Sporting não luta por uma Champions League (...) nenhum clube português luta pela Champions"

Sobre José Mourinho, Frederico Varandas disse ter tido uma conversa cordial em que o treinador elogiou o trabalho feito e se afirmou "perplexo com a realidade do clube". "Ele próprio vítima do ruído à volta de quem tem de decidir", referiu o presidente leonino recordando a altura em que Mourinho esteve para treinar o Sporting quando "podia ter mudado a história do Sporting". "Mourinho quer abraçar um projeto que lute pelas competições europeias e acha que o Sporting não luta por uma Champions League. É a realidade portuguesa e nenhum clube português luta pela Champions".

Nesta altura da entrevista, Teresa Dimas volta a questionar Frederico Varandas sobre a responsabilidade de assumir que um treinador pode não querer vir para o Sporting porque se trata de "um clube de malucos". Frederico Varandas reitera que sobre José Mourinho se trata de ter outras ambições ao nível das competições europeias e que "outros treinadores portugueses recusaram porque não têm paciência para aturar um clube como o Sporting".

"A responsabilidade é minha e das duas décadas que vêm para trás", assume Varandas.

"Tenho mão e tenho solução. Não tenho é milagres"

Em que é que o Frederico não tem mão?, insiste a jornalista. "Tenho mão e tenho solução. Não tenho é milagres", responde o dirigente leonino.

Continuando, apelando a que os sócios e simpatizantes que ouçam a mensagem: "Entendemos que humildade é fundamental. Tivemos humildade na vitória e na derrota. E se há coisa que entendo muito bem é o descontentamento de quem vai a Alvalade (...) Mas tem de perceber que os órgãos sociais eleitos, antes de serem órgãos sociais são sportinguistas que sentem o clube. Nós sentimos isso. Eu estou triste, eu partilho essa tristeza genuína. E uma direção se não percebe isso ou não percebe o clube ou não sente o clube".

"Percebo o descontentamento genuíno mas paralelamente existe um descontentamento que eu chamo premeditado, desejado, e esse eu não subscrevo",

Varandas parte então para uma analogia com uma prova de maratona e refere-se ao arranque de época do Sporting como uma queda no princípio. "O Sporting caiu, levantou-se e temos ainda 30 quilómetros para recuperar. Caiu no Algarve, caiu em Famalicão, caiu com o Rio Ave (...) Mas ficámos deitados no chão? Não. Duvidamos da valia daquele grupo? Não."

O grupo " é hoje mais valioso e competitivo que o do ano passado", sublinhou o presidente, recordando que há um ano o clube "estava em guerra civil, estava em destroços. Tivemos um fluxo de pagamentos de 225 milhões. Origem nossa? Não. Mas pagámos, cumprimos o que estava para trás". Dívidas a jogadores e impostos, afirmou, faziam parte desta lista de pagamentos.

Sporting esteve ameaçado de não entrar nas competições europeias por incumprimento financeiro

"Ao mesmo tempo fizemos duas operações financeiras para financiamento decisivas para a sobrevivência do clube. Conseguimos, contra o tempo. A última delas tivemos a liquidez a 26 de março e a 30 de março o Sporting em incumprimento do fair play financeiro e não entrava nas competições europeias". Varandas sublinhou:"a nossa situação não era cinzenta, era negra".

Face a este cenário, Frederico Varandas enumera o balanço da época passada, listando seis título europeus em modalidades - "recorde absoluto". "Falando de futebol: época brilhante? Não. É poca razoável, para mim? Não. Época boa para mim? Não. É poca muito boa? Para mim, sim."

Porquê? "Fizemos melhor há dois anos? Não. E há três? Não:", e continua desfiando as várias épocas na última década do Sporting. "E é legítimo à primeira derrota deste ano, ao primeiro minuto da primeira jornada do campeonato, começarem a gritar 'joguem à bola'?".

Sobre Marcel Kaizer, Frederico Varandas voltou a recordar que "a realidade do Sporting não era muito atrativa" quando em novembro de 2018 o clube teve de encontrar treinador. Feita essa ressalva, confidenciou que o treinador holandês "teve dificuldades em adaptar-se ao futebol português". "Houve sinais. A maneira como se perdia ou não se controlava os jogos e entendemos que, apesar dos títulos que venceu, estava na hora".

O dirigente leonino contou na entrevista ser interpelado por adeptos na rua que lhe chamam a atenção para a "máquina" do rival lisboeta, o Benfica e que, perante isso, lhes devolve uma pergunta: "Quantos anos começaram eles a montar? A nossa máquina está a ser montada desde o dia 1. Não é numa época nem duas."

"O Sporting não é desta direção, é dos sócios e merece ter um futuro"

"As pessoas falam da Taça de Portugal, da taça da Liga, dos seis títulos europeus ... Isso é a ponta do icebergue. A grande vitória desta direção foi o que foi conseguido este ano, foi evitar a falência deste clube, conseguir voltar a investir na formação. Eu não tenho dinheiro para todas as necessidades do Sporting e é preciso estabelecer prioridades e era muito fácil chegar aqui e dizer que em vez de investir 12 milhões na academia vamos buscar um ponta de lança, uma defesa central, um médio. Isso seria altamente popular e para esta direção seria altamente cómodo. Só que o Sporting não é desta direção, é dos sócios e merece ter um futuro. É preciso coragem para tomar medidas que não são para me perpetuar muitos anos. Estou aqui para o bem do Sporting, não estou aqui para fazer mandatos atrás de mandatos. Falamos da sobrevivência do Sporting."