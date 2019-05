A equipa ‘leonina’ foi hoje recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, no salão nobre da autarquia, na qual Varandas destacou uma conquista que daria “um belo filme, com um final lindo”.

Com a Taça no meio da sala, rodeado pelos jogadores e também com cerca de 30 crianças sentadas junto ao troféu, filhos de convidados, Varandas elencou as qualidades de “sacrifício, sofrimento, querer e alma” numa conquista que foi “até ao fim” após “todas as dificuldades encontradas durante o ano”.

Aludindo aos problemas no final da temporada transata e início da atual, em que vários adeptos agrediram jogadores na Academia de Alcochete, levando à saída de Bruno de Carvalho da presidência, a rescisão de nove atletas e um período de gestão, pela mão de Sousa Cintra, o atual dirigente recordou a recuperação dos ‘leões’.

“Depois de estar fragmentado, partido, débil, está de volta ao mais alto nível, saudável, forte, competitivo e vencedor”, afirmou, reforçando também que “não é preciso abdicar de valores e princípios para vencer”.

Para Varandas, “o povo sportinguista sente, confia e acredita e segue a mensagem que este Sporting transmite”, dizendo que está “orgulhoso”, mas que quer “muito mais”.