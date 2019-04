“Este é um dia de emoção e um dia de história. Era um título que perseguíamos há mais de uma década e, no primeiro ano em que a UEFA lhe dá a dignidade máxima, o troféu é do Sporting. Tenho um grande orgulho em todo o grupo e estrutura. Não éramos os favoritos, mas os heróis nunca partem favoritos e estes jogadores tornaram-se imortais na história do Sporting”, disse Frederico Varandas, emocionado, em declarações ao canal de televisão do clube.

O Sporting venceu hoje o Kairat Almaty, por 2-1, na final da Liga dos Campeões de futsal e conquistou o troféu europeu que perseguia e que lhe ‘escapou’ nas três finais que tinha disputado.

No Cazaquistão, os ‘leões’ puseram fim à ‘maldição europeia’ que os assolava, depois de terem perdido as três finais que tinham no seu historial nesta prova (2011, 2017 e 2018), e conseguiram-no a jogar em casa do Karait, anfitrião da ‘final four’ deste ano, com golos de Cavinato e Merlim.

Com este triunfo europeu, o primeiro do Sporting, os ‘leões’ tornam-se a segunda equipa portuguesa a tornar-se campeão europeu de futsal, depois de o Benfica o ter conseguido em 2010, sucedendo aos espanhóis do Inter Movistar, que venceu as duas últimas edições da prova, precisamente frente à equipa orientada por Nuno Dias.

O Sporting contabiliza 34 títulos europeus, agora em sete modalidades, depois de o futsal se juntar a futebol, atletismo, hóquei em patins, andebol e judo.