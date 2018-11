O presidente do Sporting, Frederico Varandas, marcou hoje presença no treino da equipa principal dos ‘leões’, em Alcochete, com vista à preparação para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com o Lusitano de Vildemoinhos.

Sem chamar qualquer jogador do plantel ‘sub 23’, o treinador holandês Marcel Keizer treinou com os elementos do plantel que não estão ao serviço das seleções, casos de Bruno Fernandes, Luís Maximiano, Miguel Luís, Marcos Acuña e Lumor, continuando privado dos lesionados Coates, Battaglia e Ristovski. A equipa ‘leonina’, segunda classificada na I Liga, a dois pontos do líder FC Porto, cumpriu o último treino da semana na academia do clube, onde prepara o próximo jogo, no terreno do Lusitano Vildemoinhos, para os 16 avos de final da Taça de Portugal, marcado para 24 de novembro.