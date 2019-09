“O importante é que a classe pequena e média tenha capacidade de manter talento e ter uma liga competitiva”, adiantou. “Na Liga espanhola, não me preocupa que o Real Madrid ou o Barcelona ganhem a Liga sempre. O que me preocupa é que ganhem com muitos pontos diferença: 97 pontos no ano passado. É nisso que temos que trabalhar”, frisou. “Ganhar com 67 pontos significa que perderam e empataram muitas partidas. E que as outras equipas se aproximaram”, rematou.

Numa Liga que tem procurado internacionalizar-se, os jogos fora de Espanha, “entre clubes pequenos e outros”, é uma possibilidade a desenvolver, tal como aconteceu com a Supertaça. A internacionalização passa também pela contratação de jogadores dos mercados asiáticos. “Há grandes jogadores na China. Wu Lei (Espanhol de Barcelona) é um grande jogador e não é qualquer clube espanhol que tem essa capacidade. Foi o melhor na Liga chinesa, na Liga dos Campeões Asiática”, relembrou. Na apresentação que antecedeu a conversa com o SAPO24, Tebas recordou que o jogo de estreia de Wu Lei, contra o Villarreal, em fevereiro passado, foi visto por “40 milhões de chineses” através de plataformas online.

Voltamos ao ponto de partida. A televisão e os jogos televisionados. Respondendo à velha polémica levantada por adeptos sobre o calendário dos jogos, Javier Tebas, presidente de LaLiga defendeu que o “futebol às 2ª feiras é fundamental. Para os espectadores-adeptos”. Esse é o dia da semana “com mais gente a frente da televisão na Europa e com um milhão de espanhóis a verem futebol. São 2 mil que deixam de ir ao estádio, mas 1 milhão que vê na televisão. As partidas às 2ª feiras afetam 3% da assistência”, sublinhou. “O que teremos de fazer agora? Procurar mais adeptos em todo o mundo que pagam. Há muita demagogia ...”, avisou. “Em seis anos, as assistências, jogando às 2ª feiras, cresceram 25%. E as audiências triplicaram na televisão. Este ano, teremos mais 5% de assistência”.

Para o final deixou um recado interno, diz que a LaLiga é uma liga muito complicada, "até mais que a Champions". Tebas admitiu "que os clubes querem ganhar tudo... estamos acostumados a ganhar muitas coisas". No entanto, "há muitos boas equipas na Europa. Podemos passar um tempo que é difícil".