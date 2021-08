“John Stones assinou um novo contrato de cinco anos com o Manchester City. O acordo anterior do defesa iria expirar no final da época e este novo vínculo mantém o jogador no clube até ao verão de 2026”, referem os ‘citizens’.

O central, de 27 anos, chegou ao clube em 2016/17, proveniente do Everton, e cumpriu 168 jogos pelo City, conquistando três Ligas inglesas, duas Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças.

“Não podia estar mais feliz. Adoro fazer parte deste plantel. Há tantos jogadores de qualidade e aqui sei que podemos continuar a ganhar, é o meu foco principal”, disse o jogador, citado pelo clube.

No Manchester City, Stones faz muitas vezes dupla com Rúben Dias no eixo da defesa da equipa treinada por Pep Guardiola, num plantel do qual também fazem parte os internacionais portugueses João Cancelo e Bernardo Silva.