“Temos vindo a fazer o nosso trabalho de análise, a elaborar o plano estratégico para o jogo em várias etapas, e estamos todos muito conscientes do que vai ser o jogo com a Sérvia. Vai ser começar com um jogo de exigência máxima, tal como será o final deste Europeu”, analisou, em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na véspera da estreia no torneio continental, no qual a equipa das ‘quinas’ defende o título, conquistado em 2018, na Eslovénia, a formação lusa, que também venceu o Mundial2021, na Lituânia, cumpriu o último treino antes da partida, na Ziggo Dome.

“As expectativas são elevadas e legítimas, mas também estamos muito conscientes do que temos de fazer para voltar a sentir o que já sentimos no passado. Parece-me que este campeonato da Europa vai ser extremamente equilibrado. Pelo nível das seleções que aqui estão, não tenho dúvidas de que vai haver inúmeras surpresas”, perspetivou.

Jorge Braz apontou o foco apenas para o que os lusos conseguem fazer, “jogo a jogo”, com o objetivo de “chegar ao final da competição”, sabendo, contudo, que “o percurso vai ser duro e extremamente difícil”, e, dessa forma, têm “muito trabalho pela frente”.

“A Sérvia é das seleções mais fortes da Europa. Os Países Baixos, como organizadores, estão a preparar-se para o Europeu com enorme expectativa e entusiasmo. A Ucrânia é uma potência europeia, que já jogou finais. Temos de olhar para nós, percebendo a dificuldade que vai ser vencer este grupo, mas esse é claramente o objetivo”, realçou.

O ala/pivô Fábio Cecílio também fez a antevisão ao primeiro encontro de Portugal na prova, destacando a alegria e confiança do grupo, que espera iniciar com o pé direito.

“O objetivo é entrar em todos os jogos para ganhar. Claramente que amanhã [quarta-feira] vamos ter um jogo extremamente difícil, mas acho que o mais importante é estarmos focados e começar com o pé direito”, expressou, também ao sítio da FPF.

Para levar de vencida a equipa dos Balcãs, o jogador do Sporting de Braga apontou ao “foco e concentração durante os 40 minutos”, pois alertou que o adversário “não vai parar de jogar até ao apito final”, recusando-se a fazer prognósticos para o Grupo A.

“Penso jogo a jogo e o percurso depende muito de nós. Vamos entrar em todos os jogos para vencer. Claro que vamos ter dificuldades durante estes primeiros três jogos e, mais para a frente, vamos ter mais”, garantiu o atleta, com 105 internacionalizações.

Presente nas conquistas de 2018 e 2021, Fábio Cecílio, de 28 anos, admitiu que os títulos trazem responsabilidade, mas assegurou a equipa pronta para mostrar o que vale.

“Sabemos que vai ser uma competição dificílima, ma estaremos prontos para mostrar o nosso trabalho. Sabemos a qualidade que temos e temos de a mostrar. Somos campeões da Europa e do Mundo e isso traz-nos alguma responsabilidade, mas o foco tem de ser entrar sempre para vencer todos os jogos. É o que nos caracteriza”, frisou.

O encontro entre Portugal e Sérvia inicia-se às 17:30 locais (16:30 de Lisboa) de quarta-feira, no Ziggo Dome, em Amesterdão, o mesmo pavilhão que recebe, às 20:30 (19:30), o confronto entre os Países Baixos e a Ucrânia, nos dois primeiros encontros da prova.

Jorge Braz não pode contar com o fixo André Coelho, que teve um resultado positivo ao coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela doença covid-19, e vai falhar as partidas iniciais de Portugal na competição, enquanto o guarda-redes Edu foi substituído, pela mesma razão, por Bebé e o lesionado Cardinal por Miguel Ângelo na lista de 14 eleitos.

O Europeu2022 de futsal disputa-se entre quarta-feira e o dia 06 de fevereiro, nas cidades holandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.

Depois da Sérvia, os campeões europeus e mundiais defrontam os Países Baixos, pelas 17:30 locais (16:30 em Lisboa), no domingo, e a Ucrânia, às 20:30 (19:30), no dia 28.