O Sporting, campeão europeu em título, o rival Benfica, os espanhóis do FC Barcelona e os russos do Tyumen são as equipas apuradas para a ‘final four’ da Liga dos Campeões, que vai decorrer entre 28 de abril a 01 de maio de 2022.

O Comité Executivo da UEFA decidiu escolher a Arena de Riga, que também já recebeu o Europeu de sub-19, em 2019, para acolher a prova, naquela que é a segunda vez que a fase final se disputará num país diferente de um dos quatro finalistas, depois de Zadar, na Croácia, na temporada passada.

A UEFA anunciou também que o Pavilhão Multiusos de Gondomar vai voltar a receber o Europeu feminino de futsal, em março de 2022, naquela que será a segunda vez que acolhe a fase final do torneio, depois da edição inaugural, em 2019.

O Europeu feminino vai contar com a presença das seleções de Portugal, Rússia, Espanha e Ucrânia, as mesmas que estiveram na fase final em 2019, com a com a Espanha a bater Portugal na final e a Rússia a conquistar o ‘bronze’.