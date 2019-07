Em declarações à imprensa, que antecederam o primeiro treino da época, no Seixal, o brasileiro acrescentou que o facto de Bruno Lage poder começar a trabalhar com o seu plantel desde o início é "bem melhor" do que a situação vivida na última temporada e assumiu o favoritismo sem rodeios.

"Sendo o atual campeão, já começamos com essa pressão e acredito que com Bruno Lage desde o início vai ser bem melhor. Sim, o Benfica é o principal candidato ao título", reforçou o médio que beneficia de dupla nacionalidade, mas não se mostra, para já, preocupado com uma eventual chamada à seleção portuguesa.

"Preocupo-me apenas em fazer o meu trabalho, mas se isso acontecer será uma grande felicidade", disse Gabriel, não enjeitando, também, a possibilidade de representar o Brasil.

Sobre as alterações no plantel das ‘águias’, o jogador, de 25 anos, disse que "se [o avançado Raul] De Tomás vier é para ajudar" e lamentou a possível "perda desportiva e humana" que significará para a equipa o final da carreira de Jonas, mas mostrou confiança nos jovens da formação do Benfica que vão integrar o plantel.

"O valor deles é inquestionável e mostra a qualidade da formação do Benfica. Nós, os mais velhos, vamos procurar ajudá-los e integrá-los da melhor forma possível", prometeu o médio que perdeu uma grande parte da última época devido a lesão.

Nesse sentido, também Tiago Dantas sublinhou o valor dos jovens que foram promovidos à equipa principal por Bruno Lage, na última época, e prometeu que vai procurar seguir-lhes as pisadas.