Em janeiro, o avançado, de 31 anos, foi emprestado pelo Marselha ao Galatasaray até junho de 2020, mas, ao fim de seis meses na Turquia, vai ser agora cedido ao clube holandês.

Mitroglou foi contratado pelo Marselha ao Benfica em 2017, por 15 milhões de euros, depois de duas temporadas na Luz, nas quais anotou 52 golos em 88 jogos pelos ‘encarnados’.

Pelas ‘águias’, conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

O ponta de lança helénico conta ainda com passagens pelos alemãoes do Duisburgo e Borussia Mönchengladbach, pelos gregos do Olympiacos, Panionios e Atromitos e pelos ingleses do Fulham.

No emblema de Eindhoven, Kostas Mitroglou vai ser companheiro de equipa do extremo internacional português Bruma, contratado esta época aos alemães do Leipzig.