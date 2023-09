Gedson Fernandes, de 24 anos, foi contratado pelo Besiktas na temporada passada, durante a qual disputou 36 jogos e marcou três golos pelo clube de Istambul, depois de na anterior ter alinhado nos turcos do Caykur Rizespor, emprestado pelo Benfica.

“Estou muito feliz por prolongar o contrato. Fazer parte do Besiktas deixa-me orgulhoso. Espero que meus companheiros e eu tenhamos sucesso em todos as provas nesta temporada. Estou pronto para dar tudo em campo por isso”, afirmou o jogador, em declarações publicadas no sítio oficial do clube na Internet.

Gedson Fernandes, que tem duas internacionalizações por Portugal, participou em nove encontros e marcou um golo na época 2023/24, com o Besiktas a ocupar o quinto lugar no campeonato turco.