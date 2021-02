O internacional português Gedson Fernandes foi apresentado como reforço, por empréstimo até final desta época, do Galatasaray, terceiro classificado da Superliga turca, depois terminada a cedência do futebolista do Benfica ao Tottenham, de José Mourinho.

De acordo com o comunicado dos turcos, o emblema pagou 500.000 euros às 'águias' pela "transferência temporária" e vai pagar ao jogador uma verba de 650.000 euros, depois de os 'Spurs' terem desejado "a melhor das sortes" para o médio de 22 anos. Na Turquia, o internacional português por duas ocasiões vai encontrar o avançado ex-FC Porto Radamel Falcao e o médio ex-Feirense Peter Etebo.