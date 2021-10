Uma equipa de segundas linhas — Ricardo Soares apresentou um ‘onze’ totalmente diferente, relativamente ao último jogo na I Liga – foi suficiente para a equipa de Barcelos vencer com facilidade o último classificado da série D do Campeonato de Portugal.

Apesar da entrega, o Condeixa somou um conjunto de erros fatais e, depois, a maior valia técnica do Gil Vicente contribuiu para o resultado final desnivelado.

O Condeixa ainda tentou aproveitar a Taça de Portugal para mostrar serviço e começou o jogo irreverente, com Evaristus a animar a plateia com arrancadas na esquerda.

Mas a diferença de andamento rapidamente se revelou. Aos 12 minutos, numa das primeiras falhas do Condeixa, o guarda-redes Vítor Nogueira colocou a bola nos pés de Matheus Bueno e, na insistência, Boubacar fez o primeiro golo com um remate de pé esquerdo, com um ressalto pelo meio antes de entrar na baliza.

O Condeixa esboçou uma reação e, aos 25 minutos, Diogo Silva até evitou o empate, num cabeceamento de Tiago Crachat, após uma saída imperfeita de Andrew.

Mas Gil Vicente retomou o controlo das operações e foi explorando a permeabilidade do Condeixa.

Aos 38 minutos, um bom trabalho individual de Boubacar redundou no 2-0, com um remate cruzado ao ângulo superior.

Procurando reentrar na luta pela eliminatória, o Condeixa lançou Abbas para o ataque e empurrou o Gil Vicente para a sua área, no início da segunda parte.

Mas o Gil Vicente mostrou-se novamente letal: em dois minutos, aos 73 e 74, Diogo Silva fez o 3-0 na recarga após erro de Vítor Nogueira e, depois, Samuel Lino rematou rasteiro para o 4-0. Já nos descontos, Samuel Lino fez o 5-0 final.

O Gil Vicente, que não ganhava há seis jogos, quebrou em Condeixa essa sequência negativa, seguindo em frente para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.