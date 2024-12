Rúben Fernandes desempatou o encontro, no tempo de compensação, depois de os minhotos terem sido os primeiros a marcar, por Santi García, aos sete minutos, e de Ulisses Rocha ter empatado para os madeirenses, de calcanhar, aos 50.

Com o terceiro triunfo na I Liga, o Gil Vicente subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com os mesmos 13 pontos do Casa Pia, que recebe o AVS, no domingo, enquanto o Nacional somou o terceiro jogo sem vencer e ocupa o 16.º e a antepenúltimo posto, com nove, em igualdade com o Estrela da Amadora, anfitrião do Arouca, na segunda-feira.