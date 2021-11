O antigo internacional holandês (106 jogos), de 46 anos, está de regresso a Ibrox, desta feita para liderar a equipa que, enquanto futebolista, representou entre 1998 e 2001, e pela qual arrecadou cinco troféus, entre os quais dois títulos de campeão da Escócia.

“Estou muito feliz por regressar ao Rangers, agora como o novo treinador do clube. Sinto-me um felizardo por trabalhar com um plantel que está numa excelente posição em todas as competições e que tem uma mentalidade vencedora. Mal posso esperar por reencontrar os adeptos e iniciar esta nova era para todos nós”, afirmou Van Bronckhorst, em declarações publicadas no site oficial do Rangers.

Os ‘protestantes’ não revelaram a duração do vínculo, informando que a contratação de Van Bronckhorst está apenas dependente da emissão de um visto de trabalho para o técnico, que se encontra sem treinar desde dezembro de 2020, quando deixou o comando dos chineses do Guangzhou City.

‘Gio’ van Bronckhorst, que também jogou por Feyenoord, Arsenal ou FC Barcelona, iniciou a carreira de treinador em 2010, começando por integrar a equipa técnica dos Países Baixos, antes de regressar ao emblema de Roterdão, o qual liderou entre 2015 e 2019, conquistando um campeonato, duas taças dos Países Baixos e duas supertaças.

O Rangers, campeão escocês em título e atual líder do campeonato, com mais quatro pontos do que o rival Celtic, ficou sem treinador há precisamente uma semana, quando o inglês Steven Gerrard rumou ao Aston Villa, após três temporadas no emblema de Glasgow.