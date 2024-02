O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou hoje no 42.º lugar, empatado com outros sete jogadores, o Magical Kenya Open, prova do DP World Tour, disputada em Nairobi.

Melo Gouveia, que arrecadou um prémio monetário a rondar os 12.000 euros, fechou o torneio com um agregado de 280 pancadas, depois de ter conseguido hoje a melhor das suas quatro voltas do torneio, e uma das melhores do dia. O português, que subiu 27 lugares na classificação em relação a sábado, marcou hoje 65 pancadas (seis abaixo do par), depois de ter feito 70, 71 e 74 nas três voltas anteriores. Ricardo Melo Gouveia, que conseguiu o segundo melhor registo do dia, apenas superado pelo francês Ko Jeong Weon, que fez 64 pancadas, entregou hoje um cartão com oito 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima). O neerlandês Darius van Driel venceu o torneio, com um agregado de 270 pancadas.