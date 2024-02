Os famalicenses, que somaram o terceiro jogo sem vencer, embora tenham interrompido uma série de duas derrotas, adiantaram-se aos 19 minutos, com um grande golo do brasileiro Sorriso, em estreia absoluta na equipa minhota, tendo os algarvios, que vinham de uma derrota no campeonato frente ao FC Porto, resgatado o empate já no segundo minuto de descontos, através de Bruno Duarte.

Com este empate, o Farense isola-se, para já, no sétimo lugar, com 26 pontos, enquanto a equipa de Famalicão ocupa o nono posto, com 23 pontos.