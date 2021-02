Sem o internacional português João Félix, infetado com o novo coronavírus, tal como Herrera, Lemar, Hermoso e Dembélé, os ‘colchoneros’ não conseguiram dar sequência ao bom momento da época e somar aquele que seria o nono triunfo seguido na prova, no desafio de encerramento da 22.ª jornada.

No Wanda Metropolitano, a cabeçada certeira do avançado Santi Mina, aos 13 minutos, deu vantagem aos galegos, que durou até ao minuto 45, quando Luis Suárez correspondeu ao passe de Llorente, antes de, já no segundo tempo, ‘bisar’ aos 50, para o 16.º tento na prova, reforçando a liderança dos marcadores.

O mais difícil parecia feito, mas a ‘festa’ foi 'estragada' aos 89 minutos pelo recém-entrado Ferreyra, que se desvinculou do Benfica perto do fecho do mercado de 'inverno'.

Apesar do empate, o conjunto treinado por Diego Simeone mantém-se destacado na liderança com 51 pontos, mais oito do que os rivais FC Barcelona e Real Madrid, ambos no segundo posto, mas com mais um jogo realizado.

O Celta, que somou o terceiro empate em outros tantos encontros, é 10.º classificado, com 25.