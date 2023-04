Em Old Trafford, o internacional português Bruno Fernandes foi titular no meio campo dos ‘red devils’, que se colocaram em vantagem aos 36 minutos, quando Jadon Sancho descobriu o escocês Scott McTominay na posição de ponta de lança, para este se estrear a marcar na presente edição da Premier League.

No segundo tempo, um erro do defesa lateral Coleman foi bem aproveitado por Rashford, que serviu o suplente Anthony Martial (71 minutos) para o 2-0 final.

Diogo Dalot constou na ficha de jogo do United, mas não foi lançado por Erik Ten Hag, enquanto, nos ‘toffees’, Rúben Vinagre continua a recuperar de lesão.

Com este triunfo, o Manchester United sobe ao terceiro lugar, com 56 pontos, mais três do que o Newcastle (quarto colocado), que vai tentar recuperar o posto no reduto do Brentford, a partir das 15:00.

Já o Everton, é 16.º, com 27 pontos, os mesmos de West Ham (15.º), que tem menos dois jogos, Nottingham Forest (17.º) e Bournemouth (18.º), ambos com um por disputar.

A Premier League é liderada de forma isolada pelo Arsenal, com 72 pontos, contra os 64 do segundo colocado Manchester City, que tem menos uma partida do que os ‘gunners’.