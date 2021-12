O lanterna-vermelha Levante chegou a estar a vencer por 2-0, com golos aos 21 e 24 minutos, o primeiro pelo antigo médio do FC Porto José Campaña, na recarga a uma grande penalidade que o próprio cobrou, e o segundo pelo avançado Roger Marti.

Mas, à beira do intervalo, o Valência reagiu, reduzindo para 2-1 por Gonçalo Guedes, que recebeu um passe dentro da área e fez a bola entrar junto ao poste direito da baliza de Dani Cardenas, aos 44.

Na segunda parte, o médio ofensivo Carlos Soler operou a reviravolta no marcador com dois golos consecutivos, o primeiro na execução de um penálti, aos 50, e o segundo aos 72, após assistência de Gonçalo Guedes.

O internacional português voltou a estar em destaque a cinco minutos do final do jogo ao fazer o 4-2, num lance em que evitou o fora de jogo, isolou-se a caminho da baliza do Levante e passou pelo guarda-redes, antes de direcionar a bola para o fundo das redes.

O Levante ainda reduziu para 4-3, já em período de compensações, aos 90+1, pelo médio macedónio Enis Bardhi, ainda antes de o sérvio Racic, ex-Famalicão, deixar o Valência em inferioridade numérica, mas sem evitar a derrota, a 10.ª no campeonato, no qual é a única equipa que ainda não venceu, somando ainda oito empates.

Gonçalo Guedes não foi o único futebolista português a evoluir no relvado, visto que do lado oposto alinhou durante os 90 minutos o defesa central Rúben Vezo.

Com este triunfo, o Valência recuperou o sétimo lugar, com 28 pontos, numa tabela liderada pelo Real Madrid, com 43 (18 jogos), seguido do Sevilha, com 37 (17), do Bétis, com 33 (18), do Rayo Vallecano, com 30 (18), do Atlético de Madrid, com 29 (17), da Real Sociedad, com 29 (18).

O Levante mantém-se no último lugar, com oito pontos.