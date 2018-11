O presidente da Argentina, Mauricio Macri, atribuiu hoje aos ‘barras bravas’ (adeptos ultra violentos) do River Plate o planeamento do ataque ao autocarro da equipa do Boca Juniores, na chegada ao Estádio Monumental.

Marcos Peña admitiu que tem uma “sensação de impotência”, num evento com repercussão mundial, mas assegurou que o executivo está a trabalhar para “acabar com a Argentina violenta”.

Um dia antes da partida foram encontrados na casa de Héctor ‘Caverna’ Godoy, um dos líderes dos ‘barras bravas’, sete milhões de pesos (cerca de 160.000 mil euros) e 300 bilhetes para a segunda mão da final da Taça Libertadores.

Mauricio Macri questionou a libertação de Héctor Godoy após ter sido apurada a "contrafação de bilhetes".

“Ele é um dos principais suspeitos de orquestrar estas agressões, juntamente com os seus 300 ‘barras’", acusou.

A justiça argentina libertou no domingo, com medidas cautelares, por não terem antecedentes criminais, as 30 pessoas detidas no sábado por “atentado e resistência à autoridade” fora do estádio.

No primeiro jogo, em casa do Boca, registou-se um empate a duas bolas, depois de a partida ter sido adiada um dia devido à chuva forte que alagou o relvado do estádio La Bombonera.