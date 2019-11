Fonte oficial da secretaria de Estado do Turismo confirmou à Lusa que a “possibilidade de realização em Portugal do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade (…) tem sido trabalhada pelo Autódromo Internacional do Algarve, em parceria com a secretária de Estado do Turismo, por via do Turismo de Portugal”.

“O Governo está disponível para participar numa solução conjunta, que permita a realização de grandes eventos internacionais, nomeadamente, através do fundo de captação de congressos e grandes eventos, gerido pelo Turismo de Portugal”, explicou a mesma fonte.

Aquela fonte governamental fez depender a concretização do objetivo anunciado pelo presidente da FIM, o português Jorge Viegas, à “candidatura ao referido fundo para o ano referido, sendo nessa altura analisadas as condições do mesmo para definição do envolvimento de cada parte”.

No sábado, em Sepang, à margem do Grande Prémio da Malásia, Jorge Viegas voltou a admitir o regresso do principal campeonato de motociclismo de velocidade a Portugal, desta vez ao Algarve.