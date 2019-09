No embate para determinar o segundo apurado do Grupo E, a Turquia, que apenas havia caído perante os Estados Unidos no prolongamento, desiludiu face à República Checa, vencedora por 91-76, com 17 pontos e 11 ressaltos de Ondrej Balvin.

Patrik Auda, com 16 pontos e nove ressaltos, Jaromir Bohacik, com 15 pontos, Vojtech Hruban, com 18, e Tomas Satoransky, com 11 pontos, sete ressaltos e sete assistências, também foram determinantes no sucesso dos checos.

Na formação vice-campeã mundial em 2010, relegada para o apuramento do 17.º ao 32.º lugares, destaque para os 24 pontos de Cedi Osman e, pela negativa, para os seis de Ersan Ilyasova, que falhou os nove ‘tiros’ de campo tentados.

Quanto aos outros jogos, destaque para Estados Unidos, Brasil, França e Austrália, que mantiveram os seus trajetos 100 por cento vitoriosos, com três triunfos em três jogos, igualando os feitos de Polónia, Argentina, Espanha e Sérvia.

Depois do enorme susto face aos turcos, os norte-americanos ‘cilindraram’ o Japão por 98-45, com 20 pontos de Jaylen Brown, 15 de Kemba Walker e 14 de Harrison Barnes.

Por seu lado, o Brasil superou Montenegro por 84-73, com 14 pontos e oito ressaltos de Cristiano Felício, enquanto a França ganhou a República Dominicana por expressivos 90-56, com 13 pontos e oito ressaltos de Rudy Gobert.

Num encontro muito equilibrado, a Austrália bateu a Lituânia por 87-82, com 21 pontos e 12 ressaltos de Aron Baynes e 23 pontos de Patty Mills, contra 19 de Marius Grigonis, 15 de Lukas Lekavicius e 12 de Domantas Sabonis.

Em embates entre equipas já afastadas da segunda ronda, a Alemanha (96-82 à Jordânia), com 10 pontos e 11 assistências de Dennis Schröder, e o Canadá (82-60 ao Senegal), com 24 pontos de Cory Joseph, estrearam-se a ganhar.