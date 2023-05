Em mensagem publicada no Twitter do clube alemão de futebol, Grimaldo foi hoje oficializado com contrato até 2027. O emblema alemão ainda luta por um lugar nas competições europeias, quando faltam seis jornadas para o final da liga alemã.

"Bem-vindo, Grimaldo. Alejandro Grimaldo assinou com o Bayer um contrato até 2027", pode ler-se na mensagem da formação germânica.

O jogador espanhol, de 27 anos, fez a formação no Valência e completou-a no FC Barcelona, tendo rumado ao Benfica durante a temporada de 2015/16 e permanecido nos 'encarnados' até à presente temporada, nos quais sagrou-se campeão nacional três vezes (2015/16, 2016/17 e 2018/19), cumprindo até ao momento um total de 301 jogos e marcado 26 golos.