O Benfica vai encontrar Paris Saint-Germain, Juventus e Maccabi Haifa no Grupo H; o FC Porto vai defrontar Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge no Grupo B; e o Sporting jogar com o Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marselha no Grupo D.

A fase de grupos realiza-se em 06 e 07 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 4 e 5 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 1 e 2 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, depois de em 2020 e 2021 os embates finais terem sido disputados em Lisboa e no Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.