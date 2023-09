“É uma sensação ótima estar de volta ao campo com meus companheiros. Fiquei feliz”, destacou Manuel Neuer, capitão do Bayern Munique, que venceu duas Liga dos Campeões (2013 e 2020) e foi campeão do mundo em 2014 com a Alemanha.

Neuer, de 37 anos, lesionou-se com gravidade no início de dezembro de 2022, num acidente enquanto fazia esqui nos Alpes Bávaros, fraturando a parte inferior da perna direita.