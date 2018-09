Neste sábado, dia 8 de setembro, seis candidatos concorrem às urnas para a presidência do Sporting Clube de Portugal, posição vagada depois da destituição de Bruno de Carvalho. O SAPO 24 percorreu os programas eleitorais de cada concorrente, de uma ponta a outra, e compilou as mais importantes propostas. No final do artigo, pode consultar os programas completos.

- Nomeação de apenas um capitão de equipa;

- Contratação de um ex-jogador, campeão pelo clube, para Diretor Desportivo, ficando responsável pela ligação entre o futebol sénior e a formação;

- Criação de uma Comissão Técnica, que incluirá o Diretor Desportivo, o Diretor Técnico da Academia e os diversos treinadores principais de cada escalão, incluindo os das equipas profissionais;

- Reajustamento da função de Team Manager, deixando de ser o elemento responsável pela gestão desportiva e passando a ter funções de logística da equipa principal;

- Aplicação do Sporting Performance - um modelo de métricas de análise que permitem obter um conhecimento detalhado do momento atual de cada atleta, nas mais variadas vertentes: física; emocional, técnica e nutricional;

- Utilização destes dados para conhecer o dia a dia do jogador e do seu rendimento para auxiliar decisões de gestão, como aquisições, renovações ou venda dos atletas, assim como os seus planos de treino;

- Intuito de aumentar a cada ano o número de atletas nas equipas sénior de futebol que tenham feito formação no Clube;

- Ter um limite máximo de 28 jogadores no plantel principal, 12 jogadores emprestados e 28 jogadores nos Sub-23;

- Estabelecer contratos profissionais tendo por base uma tabela salarial com forte componente em objectivos;

- Reforço do departamento de scouting, alargado aos principais mercados alvo, realizando contratos por objectivos com os observadores;

- Reorganização do Gabinete de Apoio ao Atleta;

- Criação da função de Controller visando a melhoria da eficiência e de Coach Motivacional, dirigido ao jovem jogador que dê os primeiros passos na equipa principal;

- Criação de uma estrutura com um Team Manager - que gerirá o grupo de trabalho e coordena uma equipa de apoio ao treinador - e um Head Scout - olheiro experiente;

- Investimento no Departamento Médico para dotá-lo de monitorização do treino para avaliar a performance dos jogadores;

- Reorganizar e revitalizar o Gabinete de Apoio ao Jogador com uma figura conhecedora do clube e do país;

- Proposta de regulamentação clara para os empréstimos entre clubes da mesma competição profissional e para o acesso aos diálogos mantidos entre os árbitros de campo e o vídeo-árbitro;

- Promoção e defesa da profissionalização dos árbitros estruturada num organismo autónomo que não tenha qualquer dependência hierárquica ou orgânica relativamente à Federação ou a qualquer órgão desta;

- Dotar a equipa principal de jogadores com experiência e renome mundial;

- Aposta na formação, com reforços cirúrgicos, representando algum investimento, desde que haja potencial de valorização dos ativos;

- Redinamização da Academia de Futebol em Alcochete, reservando a sua utilização para a equipa profissional de futebol do Sporting;

- Manutenção do plantel de uma época desportiva para a outra, com a venda máxima de 5 jogadores por época e aquisição máxima de igual número, mas só depois de esgotadas as possibilidades de as vendas serem colmatadas com jogadores da formação;

- Criação de um departamento de acompanhamento aos atletas que não integram o plantel do Sporting e estão emprestados a outros clubes, nacionais ou internacionais;

- Reactivação do Conselho Médico Leonino;

- Manutenção do Futebol Feminino na SAD;

- Criação de uma estrutura profissional de gestão de futebol, desde as escolas até à estrutura principal do futebol;

- Modernização das metodologias e abordagens à formação, com especial atenção ao aperfeiçoamento e otimização das capacidades desportivas e de talento, ao conhecimento transversal do futebol/ modalidade e ao desenvolvimento emocional e social dos jovens;

- Contratação de um ex-atleta para a função de Diretor-geral da Academia;

- Gestão da Academia desdobrada em Direção Técnica e Direção de Infraestruturas. O Diretor Técnico é alguém do Clube, com experiência de treino, e que supervisionará toda a vertente da formação e o Diretor Infraestruturas pauta-se pela requalificação e manutenção dos padrões de exigência que se coadunem com este espaço;

- Criação do Gabinete de Apoio ao estudante-atleta com foco na tutoria, no acompanhamento da vida escolar e no incentivo e acompanhamento do processo de integração no Ensino Superior;

- Estabelecimento de uma estrutura fixa de treinadores por função, que desenvolverão programas de treino específicos por função no campo, características próprias e necessidades, e de treinadores de outras áreas do desporto;

- Alargamento do departamento de recrutamento a países de língua portuguesa, países geograficamente próximos e países com maior historial de atletas vencedores;

- Instauração de uma política de objectivos para a Academia;

- Criação de uma identidade comum no futebol para os vários escalões ao nível do estilo de jogo “Jogar à Sporting”;

- Análise da possibilidade de investimento para a construção de mais um edifício com gabinetes de apoio e mais quartos para atletas residentes, assim como a criação de mais campos de futebol relvados;

- Divulgação periódica das actividades da Academia, versando um melhor conhecimento por parte dos Sócios do Sporting Clube de Portugal, dos processos e finalidades;

- Implantação de dois campos de futebol relvados para treino, renovação dos sintéticos e melhoramento das condições do ginásio da formação, em particular a nível de equipamentos;

- Criação de uma rede de recrutamento nacional, liderada por um responsável técnico, assessorado por coordenadores regionais, em particular nas regiões de maior densidade populacional;

- Dinamização do Polo EUL, melhorando as condições de apoio aos jovens atletas (transportes e alimentação) e reorganizando os treinos dos escalões de Petizes e Traquinas B ao aproveitar os campos disponíveis no Pavilhão João Rocha;

- Apoio aos jogadores da formação ao criar uma rede de transporte de atletas e famílias, para reter os jovens atletas com maiores dificuldades económicas, proporcionar uma maior compatibilização dos estudos com os treinos e agilizar as deslocações em funções de alteração nos calendários desportivos;

- Estabelecimento de parâmetros de avaliação e elaboração de um modelo de relatório que as escolinhas deverão preencher e partilhar com o Sporting, de forma a identificar jovens atletas com potencial para integrar os escalões de formação;

- Investimento no desenvolvimento, melhoria e ampliação da Academia Sporting, com mais campos de futebol, ginásios e outras necessidades identificadas pelos responsáveis e especialistas;

- Reforço e melhoria de uma rede de olheiros a nível distrital, nas Regiões Autónomas e também com especial ênfase nos PALOP.

- Fazer uso de 187 filiais e dos núcleos para integrar jovens nas equipas de formação das filiais com as quais se venha a celebrar protocolo o talento futebolístico dos mais novos. Os escolhidos devem transitar para a Academia com uma idade entre os 12 e os 13 anos.

- Construção de uma Academia de Formação na zona limítrofe de Lisboa/Oeiras;

- Expansão das Academias Sporting, com um novo modelo e conceito, pelos países de língua oficial portuguesa, África, América do Sul e outros mercados emergentes. Estão planeadas 10 academias Sporting, financiadas e exploradas por investidores, sem qualquer custo para o Sporting, num total de 150 milhões de dólares;

- Presença de antigos atletas do clube nas equipas técnicas, em todos os escalões, por forma a passar a mística e a cultura Sporting;

- Reestruturação do futebol formação, devolvendo a vocação de descoberta e formação de talentos para a equipa principal e não apenas a conquista de campeonatos;

- Redução para máximo de 25 atletas por escalão, com excepção do escalão de sub-14, no qual serão um máximo de 30 atletas;

- Estabelecimento de um protocolo com uma escola local ou inclusivamente a construção de instalações próprias para uma “Escola Sporting”;

- Reforço do investimento no apoio humano e financeiro à formação;

- Onde possível, repescar ex-atletas do Clube para as estruturas diretivas de cada secção;

- Criação de princípios regulamentares, comuns a todas as modalidades e procurar sinergias nos horários das modalidades com o futebol;

- Disponibilizar oferta de Gamebox por modalidade;

- Acompanhar, com especial atenção, a evolução em desportos como Padel, eSports, Desportos radicais;

- Aumentar a cada ano o número de atletas nas equipas sénior das modalidades que tenham feito formação no clube para, ao final de 4 épocas, ter um número mínimo, para as modalidades que tenham formação, de, pelo menos, 30% dos atletas provenientes da mesma;

- Criação de um departamento médico comum a toda a estrutura multidesportiva do clube, proporcionando acompanhamento de treino e nas suas metodologias, e consequentes cuidados médicos;

- Modelo de formação semelhante ao do futebol, avaliando a hipótese de construção de uma academia de atletas na região de Lisboa;

- Plano de gestão para cada modalidade, assente num plano de actividades, num orçamento rigoroso e em objectivos tangíveis, sob monitorização do Conselho Diretivo;

- Gabinete de Apoio Médico estruturado em duas áreas: para o Atletismo e para as outras modalidades;

- Procura de parcerias com as autarquias locais na utilização dos centros de alto rendimento já existentes e celebração de protocolos para a criação de centros de treino com a marca Sporting;

- Criação de algumas modalidades de prática informal, como por exemplo as modalidades de praia: o surf, o bodyboard e o kitesurf;

- Criação de uma Academia das Modalidades com um modelo de formação semelhante ao da Academia de Alcochete;

- Criação de novas equipas em modalidades como o Basquetebol e o Padel;

- Profissionalização das modalidades, criação de uma estrutura autónoma, liderada por um homem da casa e assegurar o seu crescimento através do reforço das suas receitas próprias;

- Criação de equipas femininas de andebol e de hóquei em patins;

- Criação de escolinhas das modalidades nos locais onde houver maior potencial de formação de atletas;

- Parcerias para a criação de condições na transição de carreira dos atletas das modalidades para cargos no clube;

- Colaboração com o Centro de Atletismo de Alto Rendimento “Moniz Pereira”, no Jamor;

- Criar escalões de formação nas modalidades que não os tenham;

Associar o Sporting Clube de Portugal aos desportos alternativos e desportos radicais, estabelecendo parcerias com as marcas de referência nesses setores;

- Evento no Pavilhão João Rocha destinado a torneios de E-Sports e Videogames, com a presença de atletas do Sporting Clube de Portugal das principais modalidades;

- Modelo de formação para as modalidades semelhante ao do futebol;

- Relançamento do Basquetebol;

- Construção da Academia das Modalidades e implementação de um modelo de alto rendimento e performance, denominado “A roda da excelência”, transversal a todas as modalidades;

- Construção de Escola Sporting junto à Academia das Modalidades de forma a estabelecer um modelo de funcionamento semelhante ao Americano, que sustenta a complementaridade dos estudos com o desporto;

- Perspectivar o regresso sustentável do basquetebol sénior;

- Criação da figura do Director Geral das Modalidades, que centralize a coordenação do funcionamento do Pavilhão João Rocha e do Multidesportivo;

- Autonomizar a gestão do Futsal, por via da sua integração na Sporting, SAD ou pela criação de uma Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas;

- Dividir as modalidades em “Amadoras” e de “Alta-Competição” com um director específico para cada um dos grupos;

- Promover o lançamento do Sarau de Ginástica Prof. Reis Pinto;

- Criação da prova “Professor Mário Moniz Pereira", que envolverá várias modalidades;

- Modalidades ainda em estado de consolidação ou maturação, como o basquetebol e o ciclismo, serão objeto de um prudente apoio, à medida das disponibilidades financeiras do clube;

- Promoção de parcerias e estágios com Universidades nacionais e internacionais de referência, assim como com outros clubes de renome internacional a fim de reforçar os conhecimentos e equipas técnicas de várias valências e modalidades;

- Alteração do modelo atual, que privilegia a gestão e só depois o desporto, para um que se concentre nos resultados desportivos e que nestes assente a gestão;

- Criação e implementação de um Modelo de Gestão Independente, que funcione independentemente das pessoas que estão à sua frente e que monitorize a atividade através de avaliação do desempenho organizacional;

- Criação de uma estrutura decisória de apoio ao Presidente, com um CEO, um Administrador Executivo Futebol e um Administrador Jurídico;

- O CEO será uma figura transversal a clube e SAD, com provas dadas na reestruturação de empresas, que seja especialista na área financeira e Sportinguista com mais de 20 anos de Sócio;

- Estabelecimento de um programa de acolhimento onde todos os funcionários contratados terão de efetuar uma visita guiada pelo museu e aos vários polos do Clube, bem como ser apresentados, individualmente, a todos os seus funcionários e atletas;

- Avaliar a possibilidade de restituição do plano de seguro saúde retirado há alguns anos;

- Alteração dos estatutos e regulamentos, para a Assembleia Geral, Eleitoral e Disciplinar;

- Implementação do Conselho Estratégico, previsto nos estatutos, que será ouvido regularmente pelo Presidente do Conselho Directivo;

- Convidar todos os candidatos à presidência do Conselho Directivo para integrar o Conselho Estratégico;

- Superintendência do Presidente do clube na área do futebol, ficando o administrador da SAD responsável por gerir a formação;

- Divulgação daas declarações anuais de rendimentos de todos os membros dos órgãos sociais do Clube e dos administradores da SAD que sejam remunerados pelo Clube ou pela SAD;

- Publicação de sínteses das operações realizadas pelo Clube e pela SAD na contratação de jogadores logo que terminado o período de transferências, identificando todos os destinatários dos valores envolvidos nessas operações;

- Estabelecimento da Gestão Profissional da SAD na criação de uma posição de Chairman da SAD, nomeada pela Direção do clube, de funções não executivas nem de gestão, mas para aproximar interesses dos acionistas e nas relações com parceiros;

- Criação de uma posição de CEO, nomeada pela Direção do clube, que preside ao Conselho de Administração e dirige a equipa de profissionais que recruta para a SAD;

- Revisão dos estatutos para acabar com o presidencialismo e estabelecer uma liderança descentralizada;

- Avaliação de todos os departamentos ao nível de recursos humanos e implementação de um modelo de avaliação de performance, bem como a implementação de software que maximize a performance dos quadros e recursos;

- Criação de um modelo de gestão actual e profissional, claramente representado num organigrama, com work-flows, job-descriptions, departamentos e interactividades;

- Definição das áreas transversais ao clube e à SAD, dotadas de profissionais qualificados, remunerados ao nível do mercado nacional, pertencentes aos actuais quadros do clube, ou, se necessário, recrutados por via de concurso;

- Revisão estatutária que pretende instituir 2ª volta eleitoral, limitação de mandatos a três consecutivos, reintrodução do método de Hondt na eleição do conselho fiscal, voto electrónico a nível nacional;

- Criação de um Conselho Estratégico, enquanto órgão consultivo do Presidente do Conselho Directivo, composto por membros especializados nas áreas desportivas e estratégicas, por candidatos a presidente do Conselho Directivo no anterior acto eleitoral, pelos antigos presidentes, pelos representantes dos grandes parceiros comerciais, pelo presidente do Conselho de Filiais, Delegações, Núcleos e Organizações e pelo futuro Provedor do Sócio;

- Substituição de assembleias gerais por assembleias delegadas;

- Constituição de uma Comissão Executiva, que gere o Sporting no seu dia a dia e faz a ponte entre Clube e SAD;

- Manutenção da atual estrutura de governação;

- Realização de várias mudanças estatutárias, como a instituição da 2.ª volta na eleição para o Conselho Diretivo, voto eletrónico e maior transparência nos financiamentos e gastos das campanhas internas;

- Estudo da viabilidade de recuperar, para o Clube, o máximo do capital da SAD;

- Renegociação de todo o passivo da SAD e Clube;

- Criação de condições para não haver investidores com mais do que 5% do capital da SAD;

- Compra dos VMOC e assegurar que a SAD pertence ao Clube;

- Intenção de emitir dívida de curto prazo até ao fim do ano;

- Modelo de transferências e competências entre o Clube e a SAD ao estabelecer contratualmente e de forma transparente mecanismos de transferência de parte das receitas do futebol para as modalidades, assegurando que estas últimas se mantêm vencedoras;

- Instauração de uma central de compras onde todas as operações vão ter de passar;

- CENTRAL DE COMPRAS

- Entrada de novos investidores ou aumento do investimento dos actuais acionistas sem nunca colocar em causa a maioria do capital da SAD;

- Securitização de parte dos actuais direitos de transmissão televisiva;

- Venda, com desconto, da dívida financeira actual a entidades financeiras;

- Obtenção de novas linhas de apoio à tesouraria para o Grupo Sporting;

- Monitorização, mensal, das receitas e custos reais face aos valores orçamentados, e uma avaliação correcta dos respectivos desvios;

- Apresentação, de forma correcta e transparente, dos Relatórios de Contas e os demais documentos financeiros e contabilísticos;

- Reforço da transparência nos processos de transferência, nomeadamente no que respeita a comissões e outras despesas similares;

- Implementação de uma terceira linha de publicidade dinâmica no estádio, nas platibandas do estádio;

- Garantia de que o clube mantém a maioria do capital social da Sporting SAD, assegurando a recompra das VMOCs dentro de um quadro negocial que assegure um efetivo controlo dessa maioria;

- Renegociação da dívida bancária consolidada, mantendo a receita de quotização fora do pacote de garantias do passivo financeiro;

- Refinanciamento da emissão de obrigações de 30M€ cujo vencimento ocorre em Novembro de 2018, de forma a assegurar o integral cumprimento dos compromissos assumidos perante os credores;

- Apresentação e auditorias pontuais das contas consolidadas do universo Sporting;

- Defesa da maioria acionista do clube na SAD, nunca baixando a menos de 51% da SAD;

- Amortização do empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros em novembro;

- Restruturação financeira ao proceder à recompra por 40 milhões de euros das VMOCS, que permitirá ao Sporting ficar dono de 90% da SAD;

- Recompra financiada por novo emprésimo obrigacionista;

- Aumento das receitas, através da criação de uma plataforma internacional de negócios, com parceiros na China, Brasil e África, não só para financiarem o clube, mas também para expandirem a marca globalmente;

- Reavaliação e cumprimento do planeamento de recompra, em 2026, da totalidade dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC);

- Garantia de 90% da SAD

- Compra das ações à Holdimo;

- Concretização da emissão do empréstimo obrigacionista necessário ao cumprimento do reembolso do empréstimo obrigacionista em vigor, no valor de 30 milhões de euros;

-Incentivo do investimento na SAD através do assento no Conselho de Administração da SAD proporcional à participação social na mesma, mantendo sempre o clube a maioria dos membros do Conselho de Administração;

- Obtenção de financiamento ao antecipar receitas em condições vantajosas, mas nunca hipotecando ou condicionando receitas para além de uma época desportiva;

- Reabertura da discussão entre os clubes profissionais sobre a centralização dos direitos televisivos;

- Extinção da Sporting Clube de Portugal, SGPS, passando o Clube a deter a maioria do capital da SAD apenas pela via da participação directa;

- Defesa da maioria acionista da SAD;

- Defesa da cautela enquanto se aguardam os resultados da auditoria às contas do clube;

- Instituição de um esquema que permita que em caso de insolvência dos núcleos, se reverterem bens imóveis de valor a definir para o património do Sporting e este assume responsabilidades até ao montante máximo de 50.000€, desobrigando as responsabilidades dos seus avalistas;

- Estudo da possibilidade de passar de 4 portas para 16 portas de entrada dos Sócios e adeptos;

- Modernização dos ecrãs do estádio e mudança de localização, possibilitando um aumento de cerca de 800 lugares;

- Estudo da viabilidade de identificar e substituir as cadeiras danificadas no estádio e substituir as atuais por cadeiras verdes e brancas;

- Desenvolvimento de atividades nos corredores, em dias de jogo, para fomentar a oferta de diversão aos Sócios;

- Inscrição na pala do estádio "aqui joga o Sporting, aqui nasceu Cristiano Ronaldo.";

- Avaliação ao nível patrimonial e dos ativos desportivos (atletas), no sentido de colocar ambos num enquadramento correto em termos de seguros e, em paralelo, garantindo o cumprimento de eventuais obrigações legais;

- Colocação da Loja Verde na maioria do espaço do piso 0 do Multidesportivo e optar-se pela alocação do ténis de mesa a outro espaço;

- Avaliação dacomercialização do Naming do Estádio José de Alvalade, Pavilhão João Rocha, Multidesportivo e Academia, mantendo sempre a identidade original e de acordo com os Estatutos e reputação do Clube;

- Criação de uma oferta atrativa de Organização e Produção de Eventos corporativos, incluindo aluguer de instalações no Estádio, Pavilhão, Multidesportivo e Academia;

- Cobertura dos azulejos do Estádio com uma película verde/branca que possa possibilitar a introdução de publicidade digital;

- Efetuar a troca das actuais cadeiras por outras com as cores do Sporting;

- Efetuar a cobertura do fosso do estádio e instalação de sistema Wi-Fi dentro do Estádio;

- Criação de um novo Museu

- Substituição dos dois écrans do Estádio por novos de LED, nos topos norte e sul da cobertura, permitindo o aumento de 2 500 de lugares sentados;

- Modernização dos camarotes existentes, de forma a torná-los mais atractivos e com melhores condições;

- Exploração comercial nas áreas envolventes do estádio, do pavilhão João Rocha e da Academia Sporting;

- Verificar o armazenamento dos troféus e delinear o plano de intervenção e manutenção dos mesmos;

- Levantamento exaustivo sobre o real Património e Activos Patrimoniais do Sporting e avaliação do seu estado de conservação;

- Abertura de um concurso internacional para soluções para o fosso do Estádio e instalação de Wi-fi para dias de jogo, negociada com a NOS;

- Utilização do espaço da antiga Loja Verde para a exploração de um Sports Bar funcionando como espaço de convívio antes do jogos;

- Criação de uma zona próxima ao Estádio, a Lion Zone, para “roulottes e bifanas”, a explorar e/ou concessionar pelo clube;

- Reformulação da Sala do Sócio, alargando horários de permanência de abertura aos Sócios;

- Negociação da utilização do Pavilhão João Rocha para concertos e espetáculos;

- Estudo técnico de viabilidade e custos de rebaixamento do relvado e eliminação do fosso ou simples cobertura/eliminação do fosso;

- Estudo da hipótese de criar uma unidade hoteleira junto da Academia, com aquisição de novos terrenos anexos;

- Dar o nome de grandes atletas do Sporting às portas e bancadas do estádio e do Pavilhão João Rocha e às salas do Multidesportivo (este chamar-se-á "Multidesportivo Reis Pinto");

- Maximização da utilização e rentabilização do Multidesportivo e da Academia, podendo a segunda servir para estágios de equipas ou selecções estrangeiras ou para eventos privados;

- Manutenção do Pavilhão João Rocha e da Academia por via dos patrocinadores;

- Estudo sobre a possibilidade de recuperação e aproveitamento dos terrenos adjacentes ao pavilhão e estádio;

- Avaliação da transformação das bancadas coloridas em bancadas verdes no Estádio com o apoio de patrocinadores e instalação de Wi-Fi;

- Transformação do espaço da antiga loja verde em local de convívio de Sócios, com a sua rentabilização, nela incluindo uma referida “mini-store”;

- Implementação de um projecto de Mini Produção Fotovoltaica através do investimento, já obtido, de um milhão de euros, que não só suprirá custos energéticos, como trará uma receita líquida de três milhões de euros ao fim dos 15 anos;

- Maior promoção e valorização do museu do Sporting;

- Disponibilização dos troféus e espólios de antigos atletas do clube para que possam ser expostos em exposições temporárias ou permanentes, mediante negociação;

- Criação do pack Sporting 100%, que inclui Quota, Assinatura jornal do Sporting, visita ao museu, camisola oficial, Gamebox Futebol e Gamebox Modalidade;

- Aumento da presença dos Sócios nas instalações Sporting Clube de Portugal não só em dias de jogos através de visitas e presenças em treinos das mais variadas equipas;

- Estabelecimento de transporte gratuito de Alvalade para Alcochete para ver jogos;

- Abolição do pagamento da 13ª quota para sócios menores de 18 anos;

- Alargamento dos locais de voto via eletrónica a alguns pontos do país fora de Lisboa;

- Estabelecimento dos Núcleos num braço armado institucional e comercial do Sporting Clube de Portugal, ao dotar todos com uma unidade visual, sonora e em todas as dimensões tangíveis;

- Criação de um evento de Aniversário do Clube, que ocorrerá até ao fim de semana seguinte ao dia 1 de Julho, que pode ser festa no estádio ou no pavilhão, com envolvimento dos Núcleos;

- Criação da figura do Provedor do Sócio;

- Retoma da organização do Congresso Leonino, com uma periodicidade de 4 em 4 anos;

- Criação de uma clínica especializada para tratamento dos atletas amadores, federados, cobertos por seguros das federações;

- Criação do cartão único (Sócio, Gamebox e Núcleos);

- Todos os jogos em Alvalade terão 10 sócios com Gamebox na Tribuna Peyroteo;

- A SportingTV transmitirá semanalmente um programa aberto a Sócios (número a definir) pré inscritos para debaterem e comunicarem em directo com o Conselho Diretivo do Sporting;

- Voto descentralizado em urna, venda de merchandising e de bilhética nas sedes nos Núcleos, para sector exclusivo no Estádio para os Núcleos e venda também para jogos fora;

- Implementação da venda de Gameboxes com desconto para os Núcleos que distem a mais de 80 km do estádio de Alvalade;

- Objetivo de ultrapassar os 200.000 Sócios em 2019;

- Promoção de uma campanha de angariação de Sócios, atribuindo a cada Sócio que angarie um novo Sócio (e a um acompanhante à escolha) livre acesso aos jogos que tenham lugar no Estádio e no Pavilhão João Rocha durante um período de 1 mês logo que o novo Sócio angariado atinja 1 ano de filiação com quotas pagas;

- Atribuição de descontos na aquisição de 4 ou mais Gameboxes por membros da mesma família e criação de sectores específicos em Alvalade para Gamebox Família;

- Criação de Centro de Atendimento Personalizado ao Sócio nos serviços administrativos do clube;

- Criação dos mecanismos estatutários e operacionais que permitam aos Sócios do Sporting Clube de Portugal espalhados por todo o país o exercício dos seus direitos de voto também nos Núcleos, criando-se, no curto prazo, as condições para esta medida em três Núcleos, a título experimental: um Núcleo no Norte, um Núcleo no Centro e um Núcleo no Sul;

- Criação dos mecanismos logísticos e informáticos necessários à criação de postos de venda de bilhetes nos Núcleos para jogos de futebol e das diversas modalidades;

- Possibilidade de aquisição de uma Gamebox aos Núcleos para vários lugares no Estádio e no Pavilhão João Rocha cujos utilizadores podem variar de jogo para jogo, consoante a disponibilidade dos Sócios dos Núcleos;

- Parcerias preferenciais aos Nucleos, em regime de Franchising, na venda de produtos oficiais do Clube, expandindo o alcance do merchandising a todo o território nacional e a todos os países com Núcleos Sporting;

- Promoção de um movimento de reconciliação, pacificador e unificador, totalmente desligado e sem qualquer associação ao período 1995/2013, uma vez que muitos sportinguistas estigmatizam os que estiveram envolvidos, direta ou indiretamente, na condução dos destinos do clube nesse período;

- Criação do Conselho de Filiais, Delegações, Núcleos e Organizações;

- Estabelecimento nos Núcleos de pontos de venda de produtos Sporting e de bilhetes;

- Colocação dos Núcleos em rede informática e constituição dos mesmos como centros de voto pela via electrónica;

- Realização a cada 4 anos do Congresso Leonino, de forma a permitir aos sócios do Sporting contribuírem com sugestões para a melhoria da gestão nas diversas áreas do Clube;

- Criação da Residência do Leão (centro de apoio aos atletas retirados);

- Criação das Escolas Fundação Sporting, usufruindo dos núcleos como locais onde as crianças e jovens podem fazer os trabalhos de casa, cursos de informática e de línguas e actividades desportivas em parceria com escolas e empresas locais;

- Criação da Liga Escolas Fundação Sporting, permitindo juntar num torneio desportivo, em Alvalade e no Pavilhão João Rocha, no final da época, as equipas das diversas Escolas, tendo em conta não só os resultados desportivos, mas também as médias escolares das equipas participantes;

- Criação de uma comissão de Núcleos, onde os mesmos elegem um representante para estar no Departamento de Expansão do Sporting Clube de Portugal;

- Iniciativa onde núcleos do Sporting irão estar presentes em Alvalade em 10 jogos por época, estando representados um terço de cada vez, mais o dia das mulheres sócias dos núcleos do universo sportinguista. O valor de cada ingresso será de um terço do mesmo;

- Possibilidade de simpatizantes sócios dos núcleos das suas regiões, passando a ser sócios do Sporting Clube de Portugal com uma quota mínima de 1,5€, sem direito de voto e com um jogo por época em Alvalade;

- Manutenção e reforço do estatuto único de “Jornal de Clube mais antigo da Europa” do Jornal Sporting, perto de completar o seu primeiro centenário. Editar uma versão digital do jornal, de forma a poder aumentar a sua audiência.

- Avaliação de estudos efetuados sobre o projeto Rádio Sporting;

- Estudado da aquisição e disponibilização de conteúdos desportivos informativos ou documentais que promovam a cultura desportiva e a prática do desporto para a Sporting TV;

- Criação de uma app que responda à necessidade dos Sócios e adeptos de terem acesso a agenda e resultados de todas as modalidades e todos os escalões, e de uma App para Sócios que lhes permita gerir a sua relação com o clube: atualizar dados de Sócio, aquisição de bilhetes, renovação de lugares, pagamento de quotas, contacto para esclarecimento de questões;

- Reformulação do website do Sporting;

- Melhoria dos conteúdos programáticos da SportingTV, através da criação de novos programas;

- Melhoria dos conteúdos do jornal Sporting, convidando antigas glórias do Sporting Clube de Portugal a elaborarem textos sobre histórias das suas conquistas desportivas e pessoais;

- Criação de programas na Sporting TV para divulgação de cada modalidade e das suas regras, táticas e estratégias de jogo;

- Renovação total do visual da Sporting TV e dos respetivos conteúdos, utilizando o canal do clube como veículo de difusão da história e dos valores do Sporting Clube de Portugal mas também das regras das diversas modalidades e leituras táticas dos jogos;

- Criação de uma aplicação Sporting para acesso fácil a informação do clube, notícias e publicações e também produtos de merchandising e participação direta em algumas iniciativas;

- Afastamento de uma comunicação presidencialista, apostando num modelo com maior parciomónia e feito a partir de uma direção de comunicação;

- Aprofundamento da aposta nas redes sociais e nos canais digitais;

- A programação da Sporting TV deve ser melhorada;

- Expansão e globalização da marca para mercados PALOP e asiáticos e também nos países com grandes comunidades portuguesas;

- Modelo presidencialista que encara a comunicação enquanto pelouro directo do Presidente do Sporting Clube de Portugal;

- Criação de uma plataforma “Resultados Sporting”, nos canais de comunicação do clube e através de uma aplicação, com a actualização ao minuto de todos os resultados das competições das diversas modalidades;

- Promoção do lançamento da Sporting Rádio;

- Implementação de alterações na estratégia de programação e um reforço dos meios técnicos e humanos para incrementar a audiência e aumentar a rentabilidade da Sporting TV;

- Profunda reformulação do Jornal Sporting, do website e das redes sociais;

- Iniciativa da Presidência Aberta, onde, durante o mês de Junho, Presidente e Conselho Directivo do Sporting saem de Lisboa para trabalhar, durante dois dias, em cada uma de quatro capitais de distrito, eleitas em cada ano, numa presidência aberta que visa potenciar a coesão da família leonina espalhada pelo país;

- Modelo de comunicação afastado do atual, com menos peso no presidente e mais no universo do clube;

- Intensificação na aposta no merchandising, nos veículos divulgação da vida do Sporting e da sua inserção no desporto nacional e internacional, incluindo a Sporting TV, o jornal do Sporting e outros que venham a ser ponderadas, designadamente ao nível das redes sociais;

Programas Eleitorais completos:

Lista A - João Benedito

Lista B - José Maria Ricciardi

Lista D - Francisco Varandas

Lista E - Rui Jorge Rego

Lista F - Dias Ferreira

Lista G - Fernando Tavares Pereira