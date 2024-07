Em nota divulgada no sítio oficial na Internet, os campeões nacionais referem que o avançado sueco “já treinou no relvado com os restantes colegas”, praticamente dois meses volvidos desde a operação ao menisco do joelho esquerdo.

Além do melhor marcador da I Liga da época passada (29 golos), também participaram no treino o central belga Zeno Debast (ex- Anderlecht), uma das contratações para esta época, e o médio dinamarquês Morten Hjulmand, depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções no Euro2024.

O Sporting retoma o trabalho em Lagos, onde se encontra a estagiar, no domingo, com uma sessão agendada para as 10:00, já depois de um jogador prestar declarações aos jornalistas, às 09:20.

A formação comandada por Rúben Amorim vai permanecer em estágio no Algarve até à próxima semana, tendo marcado um jogo de preparação com os espanhóis do Sevilha, na terça-feira, às 20:30, no Estágio Algarve, onde na quarta-feira empatou com os belgas do Union Saint-Gilloise (2-2).

Até ao momento, os campeões nacionais realizaram quatro partidas de preparação, com Estoril Praia (0-0), Torreense (3-0), Portimonense (2-0) e Union Saint-Gilloise, sendo que, além do duelo com o Sevilha, ainda vai jogar diante do Athletic Bilbau, em 27 de julho, no âmbito do Troféu Cinco Violinos, no Estádio José Alvalade.

O primeiro jogo oficial do Sporting será a Supertaça Cândido de Oliveira, no dia 03 de agosto, diante do FC Porto, no Estádio Municipal de Aveiro.