A segunda metade reatou com a entrada de Seferovic para o lugar de Gedson e seria dos pés do suíço que surgiria o golo que ainda deu esperança ao Benfica.

Estávamos a 15 minutos do fim quando Pizzi (que entrou no decorrer da segunda parte) fez um passe teleguiado da linha de meio-campo para os pés do avançado e este rematou cruzado, de pé esquerdo, sem hipóteses para Anthony Lopes. O golo (que só foi validado com o VAR, visto ter sido anulado numa primeira instância pelo árbitro auxiliar) animou um pouco as hostes encarnadas mas foi sol de pouca dura.

Bertrand Traoré, extremo do Burquina Faso que já passou pelo Chelsea e que nos últimos anos tem sido uma das figuras do Lyon, trabalhou sobre Jardel dentro da área e, descaído para a direita, rematou em arco com o pé esquerdo para fixar o resultado em 3-1.

Apesar de ter rematado mais que o conjunto francês, os encarnados acabam por sair de terras gaulesas com uma derrota que os deixa numa posição muito difícil para prosseguir na competição (a seis pontos do RB Leipzig e a quatro do Lyon quando faltam apenas dois jogos na fase de grupos). Na próxima jornada o Benfica desloca-se a Leipzig para defrontar o líder do grupo, em mais um teste de fogo para os comandados de Bruno Lage que, aí sim, jogarão entre a espada e a parede, sob pena de ficarem matematicamente arredados da edição deste ano da Liga dos Campeões.

Bitaites e postas de pescada

O que é que é isso, ó meu?

Vinicius tem sido um dos destaques do Benfica nos últimos jogos. O avançado brasileiro, chegado à Luz vindo do Nápoles (clube pelo qual nunca jogou) por 17 milhões de euros e soma seis golos em 11 jogos de águia ao peito, marcando a cada 62 minutos. Mas quando a meio da segunda parte foi servido por Chiquinho e se viu numa autoestrada para a baliza de Anthony Lopes, com apenas um defensor pela frente e Seferovic a desmarcar-se logo “ali”, o jogador que passou por Rio Ave e Mónaco antes de ingressar nos encarnados fez tudo mal: nem conseguiu isolar-se e criar perigo para a baliza dos franceses, nem conseguiu servir Seferovic que estava isolado mesmo ali ao lado, acabando por receber mal e perder-se em dribles até perder a bola (e perder também, já agora, uma boa oportunidade de golo para o Benfica).

Aouar, a vantagem de ter duas pernas

Já no jogo de há 15 dias tinha provado ser mais um dos jovens talentos da cantera do Lyon, que deu ao mundo talentos como Benzema, Lacazette, Martial ou Umtiti. Houssem Aouar foi uma verdadeira dor de cabeça para a defesa benfiquista, principalmente na primeira parte (na segunda metade esteve mais apagado, é certo), colocando a cabeça em água ao jovem Tomás Tavares e a todo o setor recuado do Benfica. É possível que, dentro de pouco tempo, siga as pisadas dos nomes acima referidos, tal como o António Moura dos Santos já tinha “previsto” na crónica do jogo na Luz.

Fica na retina o cheiro de bom futebol

O passe de Pizzi para o golo de Seferovic é absolutamente magistral. Gostava de poder acrescentar mais informação, mas é algo para ver e rever: a pisar a linha do meio-campo, o médio português fez um passe com régua e esquadro que isolou o suíço, que depois rematou cruzado para apontar o tento que, na altura, reduziu o marcador para 2-1. A finalização de Seferovic é boa, mas o passe de Pizzi é do outro mundo.

Nem com dois pulmões chegava a essa bola

Os três anos que separam Tomás Tavares (18 anos) de Aouar (21 primaveras) pareciam muitos mais quando o jovem francês arrancou pela esquerda na jogada do segundo golo do Lyon. O lateral encarnado bem que tentou, mas as duas mudanças de velocidade de Aouar pelo seu corredor deixaram-no completamente para trás, numa correria que só terminou no fundo da baliza da Vlachodimos, depois de Aouar servir Depay para o holandês faturar o segundo golo dos franceses.