Real Madrid e Barcelona. Dois dos maiores colossos mundiais, ou mesmo os maiores, andaram atrás de um jovem talento argentino, para muitos visto como o maior dos últimos anos (estreou-se na primeira divisão com apenas 16 anos).

Chama-se Gianluca Prestianni, tem apenas 17 anos, mas é um titular assumido no Velez Sarsfield, da primeira divisão daqueles país. O Benfica, contudo, ter-se-à revelado mais poderoso que estes dois colossos e o avançado terá já um acordo com as águias, segundo a imprensa argentina.

O próprio Velez também já assumiu o pré-acordo com as águias.

"Há uma oferta do Benfica e estamos a analisar. Não vamos colocar nenhum travão à venda do Prestianni, precisamos desse dinheiro", salientou o presidente do emblema sul-americano.

De acordo com os órgãos de comunicação da Argentina, o acordo foi realizado a troco de oito milhões de euros, por 85% do passe do futebolista.

Aliás, terá sido mesmo a percentagem do passe que fez com que o emblema daquele país tenha preferido este acordo em detrimento de Real Madrid e Barcelona, que queriam a totalidade do passe por uma verba semelhante aquela que o Benfica apresentou.