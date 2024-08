Os Estados Unidos da América apresentaram um novo recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para tentar reaver a medalha de bronze atribuída à ginasta norte-americana, Jordan Chiles, na final de solo da ginástica artística, que aconteceu durante a disputa das finais por aparelhos no passado dia 5 de agosto.

De acordo com a CNN, a USA Gymnastics apresentou, ainda no dia de ontem, um relatório onde afirma ter provas em vídeo de que o pedido de revisão da nota, inicialmente atribuída à ginasta, foi feito 47 segundos depois do conhecimento da avaliação do júri e, por isso, dentro do tempo imposto pelo regulamento da Federação Internacional de Ginástica (FIG) - um minuto e quatro segundos.

Se as mais recentes provas forem reconsideradas, o bronze pode mesmo voltar para a norte-americana, depois do Comité Olímpico Internacional (COI) ter decidido, no passado domingo, que Chiles teria de devolver a medalha à ginasta romena, Ana Barbosu.

O que aconteceu, afinal, na final de solo?

Na prova final de solo, as ginastas brasileira Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles arrecadaram o ouro e a prata, respetivamente, com pontuações de 14,166 e 14,133. Já a romena Ana Barbosu classificou-se em terceiro lugar, com uma nota de 13,700, conquistando o bronze.

A ginasta da Roménia, que foi a penúltima a apresentar-se, já festejava a conquista com a bandeira do seu país, quando o júri acedeu ao recurso imposto pelos EUA e reavaliou a nota de Jordan Chiles, a última a apresentar-se. De início com uma pontuação de 13,666, que a tinha deixado no quinto lugar atrás da outra ginasta romena Sabrina Voinea, também com uma nota de 13,700, a norte-americana subiu ao terceiro lugar após a reavaliação lhe atribuir uma nova pontuação de 13,766.

Desolada com o sucedido, a romena Barbosu abandonou a Arena Bercy aos prantos. Logo no dia a seguir, a Federação Romena de Ginástica contou à AFP sobre a intenção de apresentar dois processos ao TAS contra a forma como as suas ginastas foram tratadas durante a final por aparelhos.

Com o argumento de que a reclamação da nota da norte-americana foi apresentada fora do tempo limite, a equipa da Roménia conseguiu que o tribunal arbitral confirmasse que a nota inicial de Chiles deveria de ser restabelecida. Acatando a decisão, a FIG remeteu para o COI, que anunciou que a norte-americana tinha de devolver a medalha de bronze à romena Ana Barbosu, mantendo o quinto posto como inicialmente lhe foi atribuído.

As reações nas redes sociais

Nos últimos dias da polémica, os ataques, inclusive racistas, à norte-americana multiplicaram-se nas redes sociais.

Já após receber a notícia da retirada da medalha, Jordan Chiles anunciou que se iria afastar das redes sociais durante um tempo para cuidar da sua saúde mental.

Na sequência, e como conta a ABC News, as compatriotas Sunisa Lee e Simone Biles manifestaram-se, demonstrando todo o apoio aquela que, para as ginastas, e independentemente do que aconteça, será sempre “uma campeã olímpica”.