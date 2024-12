Uma das grandes dominadoras na última década na ‘Algarvia’, a INEOS estará novamente na única corrida portuguesa por etapas do circuito UCI ProSeries, procurando somar um sexto triunfo na geral, depois dos alcançados por Geraint Thomas (2015 e 2016), Richie Porte (2012), Michal Kwiatkowski (2018) e Daniel Martínez (2023).

A formação britânica soma 12 etapas na Volta ao Algarve, prova em que participará pela 14.ª vez, sendo o triunfo mais recente o de Thomas Pidcock, em 2023, no alto do Malhão, local onde também venceram Kwiatkowski (2018), Porte (2012 e 2015), Sergio Henao (2013) e Stephen Cummings (2011).

Resta saber se Geraint Thomas, que no ano passado foi distinguido com o Prémio Prestígio pela organização, estará presente na ‘Algarvia’, naquela que será a última época do campeão do Tour2018 e vice-campeão do Giro2023 e do Tour2019 no pelotão internacional.

Já a Intermarché-Wanty, que tem o eritreu Biniam Girmay como principal ‘estrela’, estará pela 11.ª vez na Volta ao Algarve, depois de se ter estreado na prova quando ainda era uma ProTeam.

No ano passado, a equipa belga conquistou o primeiro triunfo através de Gerben Thijssen, que também se impôs na classificação por pontos.

A confirmação da INEOS e da Intermarché-Wanty eleva para sete o número de formações do WorldTour, o primeiro escalão do ciclismo mundial, já asseguradas na 51.ª Volta ao Algarve, onde também estarão as ProTeams Caja Rural e Lotto.