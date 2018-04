O Hannover venceu hoje o Werder Bremen por 2-1, em jogo que abriu a 29.ª jornada da Liga alemã de futebol, e subiu ao 13.º lugar, reduzindo a distância para o seu adversário para um ponto.

A equipa da casa abriu o marcador aos 17 minutos, pelo avançado austríaco Martin Harnik, por 1-0, e aumentou a vantagem ainda antes do intervalo, aos 41, pelo médio Klaus Félix.

Na segunda parte, o Werder Bremen reduziu a diferença aos 74 minutos pelo avançado argelino Ishak Belfodil, reentrando na discussão do resultado, mas este não se alterou até final.

Com esta vitória, o Hannover subiu ao 13.º lugar, com 35 pontos, a um apenas do seu adversário de hoje, o Werder Bremen, que é 12.º.

A Bundesliga é liderada pelo Bayern Munique com 69 pontos, seguido do Schalke, com 52, e do Borussia Dortmund, com 48.