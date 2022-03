No reencontro com os Brooklin Nets, depois da transferência para os Philadelphia 76ers já durante a temporada, Harden esteve desinspirado e apenas conseguiu 11 pontos (3 em 17 nos lançamentos de campo), mas conseguiu três triplos, que lhe permitiram passar a somar 2.561, mais um do que os alcançados por Reggie Miller em 18 temporadas, entre 1987 e 2005.

Harden, que vai na 13.ª época na NBA, ainda está longe de Stephen Curry, que entrou no mesmo ano para a liga e tem 3093, e do retirado Ray Allen, que conseguiu 2.973 em 18 temporadas.

Com Joel Embiid em destaque, com 27 pontos e 12 ressaltos, os Sixers derrotaram os Nets, por 129-100, com a equipa de Brooklyn a ter três jogadores acima das duas dezenas de pontos: Kevin Durant (25), Seth Curry (24) e Kyrie Irving (22).

No outro encontro do dia, Stephen Curry tornou-se o 49.º jogador da história da NBA a ultrapassar os 20.000 pontos, conseguindo-o da forma que o tem celebrizado, com um longo lançamento triplo.

Curry foi mesmo a grande figura da vitória dos Golden State Warriors sobre os Denver Nuggets, por 113-102, marcando 24 dos seus 34 pontos na segunda parte.

Do lado dos Nuggets, Nikola Jokic, jogador mais valioso (MVP) da última temporada, voltou a fazer uma grande exibição, ficando apenas a uma assistência do 19.º ‘triplo-duplo’ desta época (23 pontos, 12 ressaltos e nove assistências).