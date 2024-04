É um marco histórico. O ódio e as ameaças destiladas por adeptos atrás do anonimato do teclado das redes sociais resultaram na primeira condenação no râguebi.

Aaron Isaia, 22 anos, cidadão australiano que durante o campeonato do mundo de râguebi em França, de 8 de setembro a 28 de outubro de 2023, “atacou” através das redes sociais o TMO (Television Match Official) do jogo Samoa-Inglaterra, o irlandês Brian Macneice, bem com a sua mulher, foi condenado pelo tribunal australiano de Brisbane a pagar uma multa de 1600 euros e a uma pena suspensa de 12 meses.

“A World Rugby saúda este marco histórico” sublinhou Alan Gilpin, presidente-executivo da World Rugby.

“O abuso vil e tóxico é muito comum para muitos desportistas e figuras públicas, e esperamos que isto envie uma mensagem muito forte aos trolls online de que tal comportamento é totalmente inaceitável e que o desporto e as autoridades estão preparados para tomar uma atitude", reforçou o responsável.

O adepto e as mensagens ofensivas foram identificados pelo sistema de Inteligência Artificial de monitorização de abusos online, Signify, empresa contratada para monitorizar estes ataques a árbitros e jogadores durante o França 2023.

Durante o Mundial de Râguebi, mais de 1600 contas nas redes sociais foram sinalizadas na plataforma e 900 contas monitorizadas pelo serviço Threat Matrix (usado também pela FIFA, por exemplo).

A World Rugby acrescenta estarem “outros casos pendentes em cinco jurisdições”, que decorrem na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, França e Reino Unido e “pretende tomar medidas para impedir o indivíduo de comprar bilhetes” para futuros jogos realizados com a sua chancela organizativa.