A 12.ª jornada abre precisamente com os ‘dragões’, em jogo que antecede ronda europeia na Liga dos Campeões — na qual já estão apurados para os oitavos de final -, com a equipa de Sérgio Conceição a ser absoluta favorita frente ao Portimonense, treinado pelo seu ex-jogador Folha.

Os algarvios, no 11.º lugar, conseguiram vencer na última jornada, recuperando de uma desvantagem para se imporem em casa perante o Tondela, mas terão perdido o colombiano Jackson Martínez, avançado que na primeira passagem por Portugal brilhou na equipa portista, com três títulos de melhor marcador da I Liga.

O jogo no Dragão é o único na sexta-feira, enquanto no sábado, ainda antes de Vitória de Setúbal-Benfica, o Belenenses (9.º), que regressou aos triunfos na ronda anterior, recebe o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves.

Os flavienses somam apenas duas vitórias, e mais um empate, em 11 jogos, e estão numa série de cinco derrotas consecutivas, desde o início de outubro.

Um pouco mais tarde, o Sporting de Braga (terceiro) visita o Tondela (15.º), que no Estádio João Cardoso só conseguiu, em seis jogos na I Liga, vencer o Moreirense, somando mais três derrotas e dois empates.

O Sporting, com ‘nota artística’ na recente visita a Vila do Conde (3-1), no primeiro jogo no campeonato do treinador holandês Marcel Keizer, entra em campo no domingo, numa partida é que também é absoluto favorito, em Alvalade, perante o Desportivo das Aves (13.º), num reencontro com o clube que lhe ‘roubou’ a final da Taça de Portugal no último jogo de 2017/18.

Os ‘leões’, que ocupam o segundo lugar da prova, assumem-se como os principais perseguidores do FC Porto, do qual estão a dois pontos de distância, detendo ainda um ponto de vantagem sobre o Sporting de Braga e dois relativamente ao Benfica.

Igualmente no domingo, o Nacional (12.º) recebe o Boavista (16.º), instalado no primeiro lugar de descida, quando estão separados apenas por três pontos, enquanto o Moreirense (oitavo) recebe o Santa Clara (10.º), num confronto entre equipas separadas por dois pontos.

No Estádio D. Afonso Henriques, no mesmo dia, o Vitória de Guimarães (quinto) é anfitrião Rio Ave (sexto), num duelo entre duas equipas em igualdade pontual e que após a última jornada trocaram de posição, face à derrota dos vila-condenses.

A ronda encerra na segunda-feira, dia em que o Feirense (17.º) defronta em casa o Marítimo (14.º), dois emblemas na cauda da tabela. Os insulares, que eram quintos há um ano, perderam os últimos seis jogos na prova, o derradeiro já sob o comando de Petit, que sucedeu a Cláudio Braga.