Os ‘leões’ partilham o terceiro posto com os ‘arsenalistas’, com 46 pontos, a distantes 18 dos 64 dos seus rivais históricos, e um triunfo frente ao Tondela pressionará os bracarenses, que na sexta-feira visitam o Famalicão, quinto classificado a somente três pontos.

O Tondela é 14.º com 29 pontos e joga com a folga de oito pontos para o 17.º ocupado pelo Portimonense, lugar de descida, enquanto o Aves tem somente 14 e está a outros tantos da posição de salvação.

O jogo de Alvalade, às 21:15, sucede o Boavista-Vitória de Setúbal (19:00), uma partida entre equipas tranquilas no campeonato, sendo que os ‘axadrezados’ estão no 10.º lugar com 32 pontos e os sadinos no 12.º com 30.

Com triunfo por 2-1 em casa do Rio Ave, na quarta-feira, o Benfica conquistou o primeiro triunfo após a paragem pela covid-19 e apanhou o FC Porto, que no dia anterior não foi além de um nulo (0-0) em casa do lanterna-vermelha Desportivo das Aves.

A ronda termina na sexta-feira com os dérbis minhotos Vitória de Guimarães-Moreirense e Famalicão-Sporting de Braga.

- Segunda-feira, 15 jun:

Marítimo – Gil Vicente, 2-1.

- Terça-feira, 16 jun:

Santa Clara – Portimonense, 1-1.

Desportivo das Aves – FC Porto, 0-0.

- Quarta-feira, 17 jun:

Paços de Ferreira – Belenenses SAD, 2-1.

Rio Ave – Benfica, 1-2.

- Quinta-feira, 18 jun:

Boavista – Vitória de Setúbal, 19:00

Sporting – Tondela, 21:15

- Sexta-feira, 19 jun:

Vitória de Guimarães – Moreirense, 19:00

Famalicão – Sporting de Braga, 21:15