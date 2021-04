A equipa vitoriana, que interrompeu um ciclo de duas derrotas e somou apenas a segunda vitória nos últimos nove jogos, ‘escreveu’ o triunfo no espaço de apenas quatro minutos, com os golos de André Amaro, aos 26 minutos, e de André Almeida, aos 30, impondo ao Moreirense, sétimo classificado, o quarto jogo sem vencer.

Com este triunfo, o Vitória reforça o sexto lugar, com 41 pontos, enquanto a formação de Moreira de Cónegos é sétima, com 36.